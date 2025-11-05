Hosting Wordpress di IONOS: sito pronto in pochi secondi e gratis per 1 anno

L'hosting WordPress di IONOS è la risposta che cercavi se eri alla ricerca di una piattaforma facile e semplice da usare con cui lanciare il tuo sito web basato su WordPress. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, infatti, il tuo portale sarà pronto in poco tempo e c'è di più: con l'offerta odierna puoi avere un pacchetto completo gratis per 1 anno.

Un'offerta del genere è a dir poco perfetta perché ti dà tutto il tempo necessario per dare forma al tuo progetto, valutare la piattaforma e verificare le prestazioni con zero costi iniziali. Basteranno pochi secondi, infatti, per avere un sito WordPress professionale pronto grazie all'AI, tramite strumenti intelligenti con i quali potrai impostare design, contenuti e struttura in modo rapido e coerente.

Il tuo sito sarà incredibilmente veloce grazie all'uso di SSD con tecnologia NVMe, caching avanzato e di una piattaforma ottimizzata per prestazioni fino a 3 volte superiori. Una base tecnica pensata appositamente per WordPress per ridurre i tempi di caricamento, garantire maggiore stabilità e avere un impatto positivo su SEO e conversioni.

E, naturalmente, sarà anche sicuro grazie a scansioni giornaliere, protezione DDoS e una disponibilità del 99,99%, sostenuta da infrastruttura europea e monitoraggio costante.

Il pacchetto include tutto quello che serve per iniziare, incluso un certificato SSL, il costo del dominio e molto altro ancora. Tutto a costo zero per il primo anno.

