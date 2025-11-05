Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Hosting Wordpress di IONOS: sito pronto in pochi secondi e gratis per 1 anno

Con l'hosting WordPress di IONOS puoi lanciare il tuo sito web in pochi secondi con l'aiuto dell'AI: è gratis per un anno.
Hosting Wordpress di IONOS: sito pronto in pochi secondi e gratis per 1 anno
Con l'hosting WordPress di IONOS puoi lanciare il tuo sito web in pochi secondi con l'aiuto dell'AI: è gratis per un anno.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 5 nov 2025
Link copiato negli appunti

L'hosting WordPress di IONOS è la risposta che cercavi se eri alla ricerca di una piattaforma facile e semplice da usare con cui lanciare il tuo sito web basato su WordPress. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, infatti, il tuo portale sarà pronto in poco tempo e c'è di più: con l'offerta odierna puoi avere un pacchetto completo gratis per 1 anno.

Attiva un piano hosting WordPress con IONOS

Piani hosting WordPress IONOS

Un'offerta del genere è a dir poco perfetta perché ti dà tutto il tempo necessario per dare forma al tuo progetto, valutare la piattaforma e verificare le prestazioni con zero costi iniziali. Basteranno pochi secondi, infatti, per avere un sito WordPress professionale pronto grazie all'AI, tramite strumenti intelligenti con i quali potrai impostare design, contenuti e struttura in modo rapido e coerente.

Il tuo sito sarà incredibilmente veloce grazie all'uso di SSD con tecnologia NVMe, caching avanzato e di una piattaforma ottimizzata per prestazioni fino a 3 volte superiori. Una base tecnica pensata appositamente per WordPress per ridurre i tempi di caricamento, garantire maggiore stabilità e avere un impatto positivo su SEO e conversioni.

E, naturalmente, sarà anche sicuro grazie a scansioni giornaliere, protezione DDoS e una disponibilità del 99,99%, sostenuta da infrastruttura europea e monitoraggio costante.

Attiva un piano hosting WordPress con IONOS

Il pacchetto include tutto quello che serve per iniziare, incluso un certificato SSL, il costo del dominio e molto altro ancora. Tutto a costo zero per il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Early Black Friday Hostinger: fino all'80% di sconto su hosting WordPress e website builder
Hosting

Early Black Friday Hostinger: fino all'80% di sconto su hosting WordPress e website builder
Continua il Black Friday anticipato di Hostinger: sconti fino a 80%
Hosting

Continua il Black Friday anticipato di Hostinger: sconti fino a 80%
Black Friday Hostinger: fino all’80% di sconto sui piani hosting (con AI)
Hosting

Black Friday Hostinger: fino all’80% di sconto sui piani hosting (con AI)
Hostinger, ecco l'antipasto del Black Friday: sconti fino all'80%
Hosting

Hostinger, ecco l'antipasto del Black Friday: sconti fino all'80%