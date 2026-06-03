Hosting WordPress con strumenti IA gratis per un anno: la promo IONOS in dettaglio

La promozione sul piano Expand di IONOS ti metterà a disposizione una piattaforma ottimizzata e dotata di strumenti di intelligenza artificiale con cui lanciare con la massima semplicità il tuo sito web su WordPress e di farlo soprattutto a costo zero. L'offerta prevede infatti uno sconto totale di 132 euro che porta il canone a zero per i primi 12 mesi: una proposta d'ingresso dal valore economico innegabile, che elimina gli investimenti iniziali legati all'infrastruttura di rete.

Il pacchetto mette insieme delle specifiche tecniche pensate sull'ottimizzazione per il CMS più famoso al mondo e sull'assistenza alla creazione dei contenuti. Per questo, troverai 50GB di spazio di archiviazione su memorie SSD che, combinati ai sistemi di caching avanzati della piattaforma, ti daranno modo di avere velocità di caricamento delle pagine fino a 3 volte superiori rispetto a un hosting non ottimizzato.

La suite di strumenti basati sull'intelligenza artificiale è ciò che fa davvero la differenza: grazie all'assistente integrato potrai generare layout pronti in pochi secondi, avere un supporto nella stesura di testi, nella generazione di immagini e nella formattazione della pagine e articoli per il blog.

Per la sicurezza, invece, il piano offre l'analisi antimalware e della vulnerabilità, la protezione DDoS e include per 12 mesi la licenza per Jetpack Vault Backup, tool fondamentale per i ripristini rapidi in caso di problemi. A completare il pacchetto anche il dominio e 5 indirizzi e-mail dedicati.

Questo pacchetto è perfetto per blogger ambiziosi, copywriter, liberi professionisti o piccole attività che vogliono posizionarsi subito online con un sito WordPress scattante, senza rinunciare a strumenti intelligenti di ultima generazione utili per ridurre i tempi tecnici di scrittura e configurazione, anche senza possedere competenze di programmazione. Puoi analizzare i dettagli dell'offerta ed effettuare l'attivazione direttamente sul sito ufficiale di IONOS.

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