Hosting WordPress al 50% di sconto: offerta incredibile Keliweb

Se sei alla ricerca di un hosting che offra prestazioni elevate a un prezzo conveniente, non puoi perdere l'offerta Keliweb: una soluzione di hosting WordPress con il 50% di sconto per darti la possibilità di creare un sito web veloce e affidabile. Potrai usufruire di un dominio gratuito, un pannello di controllo cPanel facile da usare, diverse caselle di posta elettronica e sistemi di sicurezza avanzati per proteggere il tuo sito web da qualsiasi tipo di attacco DDoS. Un'ottima opportunità di avere un hosting ad alte prestazioni, senza dover spendere troppo.

In cosa consiste la promozione Keliweb

La recente offerta di hosting di Keliweb si concentra sul pacchetto WordPress Start, un piano di hosting ottimizzato per coloro che desiderano iniziare un nuovo percorso online. Attualmente, è possibile usufruire di uno sconto del 50% per l'acquisto del servizio Hosting WordPress Start, della durata di un anno. Si segnala che questa offerta è valida fino al 2 aprile 2023.

Sono quattro i piani di hosting ottimizzati per WordPress proposti da Keliweb, ognuno dei quali indirizzato a un target specifico. In particolare, il pacchetto WordPress Start - quello in offerta al 50% - è stato progettato per soddisfare le esigenze di utenti privati, professionisti, piccole e medie imprese, web agency ed e-commerce nelle fasi iniziali del loro percorso online.

Nonostante sia un'offerta hosting economica, il pacchetto WordPress Start è tutt'altro che una soluzione limitata. Si tratta di un servizio semidedicato in cui sono disponibili sia risorse condivise che risorse dedicate, assegnate esclusivamente al singolo cliente. Ciò si traduce in prestazioni elevate e in un maggior quantitativo di spazio a disposizione per caricare numerosi file e gestire volumi di traffico anche molto elevati.

Queste le principali risorse incluse nel servizio Hosting WordPress Start:

Dominio .it gratis

2 vCore CPU

10 GB SSD Spazio Web

2 GB RAM Dedicata

Tool Migrazione

10 Caselle Email

3 Database MySQL

Certificato SSL e HTTP/2

Pannello cPanel

Backup Plus

Supporto tecnico h24

Sei un utente privato, un professionista, a capo di una startup o di una web agency? Approfitta della speciale promozione per ottenere il pacchetto hosting WordPress Start di Keliweb a un prezzo stracciato: così potrai creare il tuo sito web con il CMS più utilizzato al mondo, garantendo prestazioni elevate a costi assolutamente accessibili.

