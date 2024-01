Hosting WordPress al 50% di sconto con Serverplan

Se stai cercando un hosting WordPress affidabile, performante e conveniente, Serverplan offre una promozione a tempo limitato che ti permette di risparmiare fino al 50% sull'hosting WordPress. Ma prima di approfondire l'offerta, vediamo le caratteristiche principali che rendono Serverplan la scelta ideale per il tuo sito web.

I vantaggi chiave di tutti i piani Serverplan in promozione sono:

Un dominio gratis per sempre

per sempre WordPress preinstallato e gestito per la massima comodità

e gestito per la massima comodità Backup giornaliero per la sicurezza dei tuoi dati

per la sicurezza dei tuoi dati Cache preinstallata: ottimizza le prestazioni del tuo sito web

Certificato SSL Let's Encrypt incluso per la sicurezza delle transazioni online

In tutte le offerte, troverai WordPress preinstallato (escluso Starterkit 5 GB), aggiornamenti automatici, server localizzati in Italia e trasferimento gratuito.

Promozione Serverplan: dal 30% al 50% di sconto

Approfitta di questa imperdibile offerta valida fino al 31 gennaio. Ottieni il 30% di sconto sull'acquisto del piano Startup 20GB, che include tutti gli elementi per espandere il tuo progetto, e addirittura il 50% di sconto sul piano Enterprise Plus 200GB, il top delle performance per il tuo e-commerce o sito web aziendale. Ricorda che la promozione è valida solo per il primo anno di servizio.

Con Serverplan, hai WordPress preinstallato per gestire il tuo sito web in modo estremamente facile, senza alcuna installazione manuale. Gli aggiornamenti automatici di WordPress, dei plugin e dei temi sono attivi per garantirti un sito sempre aggiornato, sicuro e privo di vulnerabilità.

Inoltre, la promozione rende i piani di hosting ancora più accessibili, consentendoti di scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze senza compromettere la qualità del servizio. Approfitta quindi dell'offerta Serverplan che ti permette di ottenere sconti fino al 50% se sottoscrivi un nuovo piano in promozione online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.