Hosting per WordPress a partire da 0 euro al mese per 12 mesi con IONOS

L’azienda di web hosting tedesca IONOS offre un piano hosting per WordPress a 0 euro al mese per 12 mesi nell’ambito di una nuova promozione per festeggiare il traguardo di 6,5 milioni di clienti in tutto il mondo. Al termine del periodo promozionale, il piano si rinnova a 10 euro al mese.

Con IONOS è possibile andare online in pochi minuti grazie al website builder basato sull’intelligenza artificiale, tramite il quale tutti possono creare un sito web da zero. Tutto quello di cui si ha bisogno è un’idea chiara del progetto che si ha in mente, per poi condividerla con l’AI.

Il piano hosting protagonista dell’offerta di IONOS si chiama Expand e include un dominio gratuito per il primo anno, fino a cinque indirizzi e-mail e un consulente personale con cui confrontarsi per rendere il proprio progetto web ancora più interessante. Incluso nel piano vi è anche il protocollo SSL, che certifica la sicurezza del dominio stesso.

Le prestazioni superiori alla media sono un altro fiore all’occhiello dell’hosting in promozione. L’azienda tedesca è nota infatti per offrire performance di alto livello ai suoi clienti, tanto che i siti web dei suoi clienti sono fino a tre volte più veloci rispetto alla media di quelli basati sulla piattaforma WordPress.

Sono poi inclusi anche gli aggiornamenti automatici di temi, plugin e funzioni varie, così da permettere a ciascun utente di concentrarsi unicamente sul proprio progetto. Tradotto, ciò significa occuparsi soltanto della scrittura e di tutti gli altri aspetti editoriali, mentre per le questioni tecniche c’è IONOS.

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