Hosting Web per sito di successo: è possibile spendere poco?

I servizi di hosting Web attualmente disponibili in rete sono moltissimi ma, per chi vuole creare o gestire un sito di successo la cerchia si restringe considerevolmente. Rispetto a qualche anno fa, i provider si sono moltiplicati offrendo servizi dai più svariati prezzi.

Pensare però che basti solo puntare su hosting costosi per ottenere il meglio, è un errore. Bisogna sempre dare un occhio alle specifiche tecniche per capire cosa può davvero offrire una piattaforma.

Quali sono dunque le caratteristiche che rendono un piano migliore rispetto a un altro?

La sicurezza, in questo contesto, è senza ombra di dubbio una necessità primaria. In caso contrario, anche con tutte le precauzioni del mondo, il sito in questione sarà facile preda di hacker e simili.

In seconda battuta, le prestazioni sono essenziali. Un sito Web lento infatti, pur piacevole a livello visivo e ben posizionato, difficilmente attirerà un gran numero di visite.

Dunque, esiste un hosting sicuro, veloce e che non costi una cifra folle? La risposta a questa domanda può essere Keliweb.

Keliweb: due piani scontati del 50% per il tuo sito di successo

Keliweb è un'azienda affermata nel settore, che da diversi anni è attiva sul settore e offre soluzioni specifiche per ogni esigenza.

Ad esempio, per chi vuole portare avanti un progetto online collegato a medie imprese e professionisti, il piano KeliPRO risulta ideale. Lo stesso include:

dominio gratis

10 GB SSD spazio Web

5 database MySQL

certificato SSL e HTTP/2

50 Caselle di posta

pannello di controllo cPanel

Il tutto, grazie all'attuale sconto del 50%, per un costo complessivo di soli 19,50 euro all’anno (IVA esclusa).

Un'altra alternativa di Keliweb è l'apprezzato sottoscrizione KeliCMS, ideata di proposito per chi utilizza un CMS specifico (come WordPress, Joomla! o Prestashop).

A livello di caratteristiche, con KeliCMS si passa a 20 GB SSD spazio Web, un numero illimitato di database e di caselle di posta elettronica, il tutto supportato da una serie di specifiche tecniche ideali per siti con volumi e numeri elevati.

Lato costi, anche KeliCMS può godere del 50% di sconto. In questo caso, grazie al prezzo dimezzato, è possibile ottenere questo piano a 29,50 euro all’anno (più IVA).

Attenzione: entrambe le proposte sono valide solo fino al 04/09/2022.

