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Hosting web gratis per un anno: il piano Plus di IONOS è in promo

Il servizio di hosting web di IONOS è gratis per un anno: ecco la promo da attivare per sfruttare appieno il servizio.
Hosting web gratis per un anno: il piano Plus di IONOS è in promo
Il servizio di hosting web di IONOS è gratis per un anno: ecco la promo da attivare per sfruttare appieno il servizio.
Davide Raia
Pubblicato il 16 ago 2026
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Attivare un servizio di hosting web per il proprio sito Internet è oggi più semplice: la nuova promo lanciata da IONOS, infatti, semplifica la scelta per gli utenti che hanno la possibilità di optare per il piano Plus, disponibile con un costo azzerato per i primi 12 mesi (poi 9 euro al mese più IVA). Si tratta di una soluzione ricca di vantaggi e in grado di offrire un servizio di hosting web di qualità senza alcun costo per un anno. Per accedere subito all'offerta è sufficiente visitare il sito web di IONOS, accessibile tramite il box qui di sotto.

Accedi qui all'offerta di IONOS

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Hosting web con IONOS: ecco la promo

La promozione in corso riguarda il piano Plus che, come detto in apertura, viene proposto con un prezzo azzerato per il primo anno e poi con un prezzo ridotto a 9 euro al mese più IVA.

A disposizione degli utenti che scelgono questo piano ci sono 200 GB di spazio su NVMe SSD oltre a un accesso esteso alle risorse del server, 2 caselle e-mail e anche un dominio in omaggio per un anno.

Il servizio prevede uno scanner antimalware per siti web, con la possibilità di ottenere maggiore sicurezza durante l'utilizzo.  Da segnalare le funzionalità di backup e ripristino, con possibilità di recuperare i file in caso di perdita o eliminazione accidentale.

Per quanto riguarda la sicurezza, troviamo la protezione DDoS. C'è anche il certificato SSL Wildcard incluso. IONOS, inoltre, fornisce un servizio di assistenza in italiano.

Per accedere alla promozione e attivare il piano di hosting web gratuito per un anno, basta seguire il link qui di sotto e avviare una veloce procedura di registrazione. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Accedi qui all'offerta di IONOS

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