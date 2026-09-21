Hosting web e dominio gratis per un anno, la promo di IONOS è un'occasione da cogliere al volo

IONOS è, da tempo, un punto di riferimento assoluto per il settore dei servizi di web hosting. In questo momento, i nuovi clienti che scelgono il provider hanno la possibilità di sfruttare una promo da cogliere al volo.

Il piano Plus di IONOS, infatti, viene proposto con canone zero per i primi 12 mesi (poi 9 euro + IVA al mese) e con anche un dominio omaggio per tutto il periodo promozionale. Si tratta di una soluzione vantaggiosa che può rappresentare l'opzione giusta per chi ha bisogno di un servizio di web hosting.

Per riscattare la promo, iniziando subito a utilizzare il servizio, basta raggiungere il sito ufficiale di IONOS, accessibile tramite il box qui di sotto. La promozione in questione sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Perché scegliere IONOS

IONOS rappresenta la soluzione giusta per privati, professionisti e PMI che, in questo momento, sono alla ricerca di un piano di hosting completo e vantaggioso, sia in termini di contenuti che di costi.

La versione Plus, con la possibilità di accesso gratuito per un anno, rappresenta un'occasione da cogliere al volo.

Il servizio presenta 200 GB di spazio su NVMe SSD, con accesso esteso alle risorse del server e dati salvati in due diversi data center.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare 2 caselle e-mail oltre a un dominio omaggio per un anno. IONOS pensa anche alla sicurezza, con servizi come la protezione DDoS e lo scanner antimalware. C'è anche il sistema di backup automatico.

In via promozionale, il piano Plus di IONOS è disponibile con un prezzo azzerato per 12 mesi e poi a 9 euro + IVA al mese. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

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