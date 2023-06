Hosting web da 2,99 euro al mese: è possibile con SiteGround

SiteGround è sempre di più il punto di riferimento per chi è alla ricerca di un piano di hosting per il proprio sito web. In questo momento, per festeggiare i suoi 19 anni di attività, SiteGround propone uno sconto fino al 76% sui suoi piani in abbonamento garantendo anche la possibilità di sfruttare il trasferimento gratuito del sito web. Le offerte di SiteGround partono da 2,99 euro al mese (invece che da 12,99 euro al mese) e sono accessibili tramite il sito ufficiale.

Le offerte di SiteGround per l'hosting web sono da sfruttare al volo

Con SiteGround è possibile scegliere tra diverse opzioni: per chi ha esigenze basilari e cerca un servizio di hosting per un sito web c'è la possibilità di puntare su StartUp. Il piano in questione presenta un costo di 2,99 euro al mese garantendo 10 GB di spazio web, un trasferimento dati illimitati e il dominio gratuito oltre ad un servizio di backup giornaliero e diverse altre funzioni (SSL, CDN e e-mail) completamente gratis.

Ci sono poi i piani GrowBig, da 5,49 euro al mese, e GoGeek, da 8,49 euro al mese, che garantiscono un servizio crescente, mettendo a disposizione fino a 40 GB di spazio e la possibilità di gestire un numero illimitato di siti web, con un'offerta ricca e completa ed in grado di soddisfare anche gli utenti alla ricerca di un piano di hosting più completo e articolato per il proprio network di siti web.

Tutte le offerte si caratterizzano per un acquisto annuale con pagamento anticipato e la possibilità di sfruttare il trasferimento gratuito di un sito web. Da notare, inoltre, che per i nuovi utenti c'è una garanzia di rimborso a 30 giorni che consente di ottenere un rimborso integrale dell'importo speso per l'attivazione di uno dei piani di SiteGround. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito web accessibile tramite il link qui di seguito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.