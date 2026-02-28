Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Hosting web con Aruba: un servizio per ogni esigenza da 0,99 €/anno

Con Aruba è possibile accedere a soluzioni di hosting per un servizio completo e adatto a tutte le esigenze: ecco le promo.
Hosting web con Aruba: un servizio per ogni esigenza da 0,99 €/anno
Con Aruba è possibile accedere a soluzioni di hosting per un servizio completo e adatto a tutte le esigenze: ecco le promo.
Davide Raia
Pubblicato il 28 feb 2026
Link copiato negli appunti

La scelta giusta per un servizio di hosting in grado di adattarsi alle esigenze dell'utente è, senza dubbio, Aruba. La gamma di servizi proposti dall'azienda è molto articolata e ricca di opzioni, permettendo a ogni singolo utente di poter attivare il piano giusto in base alle proprie necessità, sfruttando anche uno sconto sul canone per il primo anno. Per un quadro completo sulle offerte basta raggiungere il sito di Aruba, qui di sotto.

Accedi qui all'offerta di Aruba

Hosting Aruba offerta

Perché scegliere Aruba Hosting

Con Aruba è possibile scegliere il servizio adatto alle proprie necessità, con condizioni sempre molto vantaggiose. L'offerta si articola su più livelli, partendo da servizi basilari e arrivando a soluzioni di hosting più avanzate, con anche la possibilità di sfruttare l'intelligenza artificiale generativa per creare e personalizzare il proprio sito web.

Tra le opzioni disponibili c'è il piano Dominio con email che parte da 0,99 euro + IVA per il primo anno. Ci sono poi i piani di Hosting Linux e Windows, con un'offerta articolata e personalizzabile che parte da 9,90 euro + IVA per il primo anno.

Da non sottovalutare i servizi per WordPress e WooCommerce, pensati per la creazione e la gestione di siti web e di piattaforme di e-commerce. In questo caso, si parte da appena 11,90 euro + IVA per il primo anno, con un servizio ricco di funzionalità.

Aruba Hosting propone anche soluzioni avanzate come SuperSite Eeasy e Professional, con tutti gli strumenti per progettare, creare e gestire blog e negozi online. Il costo parte da 17,90 euro + IVA per il 1° anno. Per salvare i propri dati, inoltre, c'è Aruba Drive che offre spazio illimiato per archiviazione e condivisione da 35 euro + IVA per il primo anno.

Per un quadro aggiornato sulle offerte basta seguire il link qui di sotto.

Accedi qui all'offerta di Aruba

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Sito veloce e sicuro con IONOS: promo 2026 a 0 € per 12 mesi
Hosting

Sito veloce e sicuro con IONOS: promo 2026 a 0 € per 12 mesi
Cloud hosting per alto traffico: la soluzione Aruba Hyper Hosting è in offerta
Hosting

Cloud hosting per alto traffico: la soluzione Aruba Hyper Hosting è in offerta
Sito web personalizzato per principianti con dominio incluso: IONOS lo offre gratis per 1 anno
Hosting

Sito web personalizzato per principianti con dominio incluso: IONOS lo offre gratis per 1 anno
Avviare un sito web in pochi clic a partire da 2,49 euro al mese con Hostinger
Hosting

Avviare un sito web in pochi clic a partire da 2,49 euro al mese con Hostinger