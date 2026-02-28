Hosting web con Aruba: un servizio per ogni esigenza da 0,99 €/anno

La scelta giusta per un servizio di hosting in grado di adattarsi alle esigenze dell'utente è, senza dubbio, Aruba. La gamma di servizi proposti dall'azienda è molto articolata e ricca di opzioni, permettendo a ogni singolo utente di poter attivare il piano giusto in base alle proprie necessità, sfruttando anche uno sconto sul canone per il primo anno. Per un quadro completo sulle offerte basta raggiungere il sito di Aruba, qui di sotto.

Perché scegliere Aruba Hosting

Con Aruba è possibile scegliere il servizio adatto alle proprie necessità, con condizioni sempre molto vantaggiose. L'offerta si articola su più livelli, partendo da servizi basilari e arrivando a soluzioni di hosting più avanzate, con anche la possibilità di sfruttare l'intelligenza artificiale generativa per creare e personalizzare il proprio sito web.

Tra le opzioni disponibili c'è il piano Dominio con email che parte da 0,99 euro + IVA per il primo anno. Ci sono poi i piani di Hosting Linux e Windows, con un'offerta articolata e personalizzabile che parte da 9,90 euro + IVA per il primo anno.

Da non sottovalutare i servizi per WordPress e WooCommerce, pensati per la creazione e la gestione di siti web e di piattaforme di e-commerce. In questo caso, si parte da appena 11,90 euro + IVA per il primo anno, con un servizio ricco di funzionalità.

Aruba Hosting propone anche soluzioni avanzate come SuperSite Eeasy e Professional, con tutti gli strumenti per progettare, creare e gestire blog e negozi online. Il costo parte da 17,90 euro + IVA per il 1° anno. Per salvare i propri dati, inoltre, c'è Aruba Drive che offre spazio illimiato per archiviazione e condivisione da 35 euro + IVA per il primo anno.

Per un quadro aggiornato sulle offerte basta seguire il link qui di sotto.

