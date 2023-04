Hosting web a 2,99€ al mese: l'offerta di Hostinger sta per terminare

Chi è alla ricerca di un piano di hosting web deve valutare con attenzione la nuova offerta di Hostinger. Il provider, vero e proprio punto di riferimento del settore, propone uno sconto del 75% sul suo piano Web Hosting. Per accedere allo sconto è sufficiente puntare sul piano di abbonamento di 48 mesi che sblocca anche un bonus aggiuntivo, rappresentato da 3 mesi gratis extra che si sommano alla sottoscrizione. In questo modo, la spesa per il piano di hosting web scende a 2,99 euro al mese.

L'offerta di Hostinger consente l'accesso ad un piano di hosting con traffico illimitato e 100 GB di memoria SSD a disposizione. A disposizione dell'utente c'è la possibilità di gestire fino a 100 siti web oltre alla possibilità di poter beneficiare di vari servizi gratuiti come il dominio, certificato SSL e e-mail. Il servizio di hosting proposto da Hostinger è, inoltre, ottimizzato per WordPress.

Per accedere all'offerta è possibile consultare il sito ufficiale di Hostinger, disponibile tramite il link qui di seguito:

Hosting web a prezzo ridotto: con Hostinger bastano 2,99 euro al mese

L'offerta di Hostinger è da cogliere al volo per completezza del servizio, affidabilità e convenienza:

Hostinger propone un pacchetto davvero complet o che consente la gestione di 100 siti web, con 100 GB di memoria SSD disponibile, tanti servizi aggiuntivi inclusi gratuitamente tra cui il dominio

o che consente la gestione di 100 siti web, con 100 GB di memoria SSD disponibile, tanti servizi aggiuntivi inclusi gratuitamente tra cui il dominio l'affidabilità è garantita dalle recensioni degli utenti: Hostinger può contare su giudizi compresi tra 4,5 e 4,8 su 5 stelle attribuiti dagli utenti delle principali community (Trustpilot, Google e altri); si tratta della migliore pubblicità possibile oltre che di una garanzia di un servizio affidabile

Hostinger può contare su giudizi compresi tra 4,5 e 4,8 su 5 stelle attribuiti dagli utenti delle principali community (Trustpilot, Google e altri); si tratta della migliore pubblicità possibile oltre che di una garanzia di un servizio affidabile con l'offerta di oggi di Hostinger è possibile accedere ad una soluzione davvero conveniente con il costo del piano di hosting che si riduce fino a 2,99 euro al mese

L'offerta di Hostinger a prezzo scontato sta per terminare: per sfruttarla è possibile accedere subito al sito web ufficiale:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.