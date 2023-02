Hosting veloce, sicuro, affidabile e in sconto: l'offerta SiteGround

Stai cercando un hosting web veloce, sicuro e affidabile per far crescere la tua attività online? SiteGround è la soluzione perfetta per te. Scegliendo SiteGround, avrai a disposizione una piattaforma di hosting web di alta qualità, con un servizio clienti affidabile e competente, pronta ad aiutarti in ogni fase della tua attività online.

E con la promozione in corso, puoi ottenere fino al 76% di sconto sui piani di hosting, pensati per soddisfare le diverse esigenze dei clienti - da StartUp per avviare il tuo sito web, a GrowBig per espanderti, fino al piano GoGeek per la tua attività e-commerce. In più, otterrai dominio, e-mail, SSL, CDN e backup completamente gratis.

Perché scegliere SiteGround?

SiteGround offre una vasta gamma di strumenti utili per i webmaster che cercano di potenziare il proprio business online. La piattaforma garantisce un hosting di alta qualità, che include infrastrutture basate su Google Cloud con diversi livelli di ottimizzazione, SSL gratuito e backup giornalieri per la massima sicurezza, installazione gestita di WordPress (con aggiornamenti automatici e supporto), gestione semplice del sito web tramite l'Area Clienti, registrazione del dominio gratuita e un servizio email affidabile ed illimitato.

Sono tre i piani di hosting messi a disposizione da SiteGround, ognuno dei quali dotato di una serie di funzionalità specifiche per soddisfare le esigenze dei webmaster di ogni livello. Il piano StartUp, ad esempio, è la scelta ideale per i neofiti: al piccolissimo prezzo di soli 2,99 euro al mese, SiteGround offre un'ampia gamma di strumenti dedicati soprattutto a coloro che sono alle prime armi.

Se invece hai bisogno di maggiori risorse e funzionalità, i piani GrowBig (5,49 euro al mese) e GoGeek (8,49 euro al mese) sono la scelta giusta. Con questi piani, hai la possibilità di ospitare più siti, ma otterrai anche PHP ultraveloce, strumento di Staging, supporto avanzato prioritario, integrazione Git e accesso white-label ai clienti.

Prova subito SiteGround e migliora la tua presenza online con un partner di hosting che ti supporta in tutto: massima sicurezza, velocità incredibile e assistenza istantanea 24/7, oltre a tantissimi strumenti per tutte le esigenze. Approfitta della promozione per ottenere subito fino al 76% di sconto su tutti i piani hosting: per un periodo di tempo limitato, non solo è incluso il trasferimento gratuito del sito, ma potrai ottenere anche dominio, e-mail, SSL, CDN e backup completamente gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.