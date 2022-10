Hosting: un unico piano per gestire fino a 10 siti insieme

Esistono diversi contesti in cui è necessario avere a che fare con diversi progetti online.

Le Web Agency, per esempio, devono spesso districarsi tra siti propri e di terzi. In altri casi si tratta di progetti collegati o, molto più semplicemente, di soggetti particolarmente attivi sul Web.

A livello pratico comunque, avere 3,5 o persino 10 singoli piani hosting da gestire può causare problemi e perdite di tempo.

In questo contesto, il piano KeliTOP proposto da Keliweb rappresenta la soluzione ideale, visto che con un singolo hosting è in grado di gestire in contemporanea fino a 10 siti.

Non solo: grazie al pratico tool di migrazione è possibile spostare siti già esistenti su KeliTOP, andando ad aggregare su un unico hosting i propri progetti digitali.

Fino a 10 siti insieme: con KeliTOP tutta la comodità di un hosting multisito

Keliweb è un'azienda leader nel settore degli hosting che, con il piano KeliTOP offre una soluzione duttile, capace di adattarsi alle esigenze di chi lavora sul Web.

Stiamo parlando di un hosting multisito che si basa su Linux, in grado di offrire un dominio .IT gratis, un certificato SSL e un builder integrato.

Il pannello di controllo avanzato e i sistemi firewall e anti-malware garantiscono standard di sicurezza a dir poco elevati.

I 100 GB di spazio su SSD, le caselle di posta elettronica illimitate e il sistema avanzato di backup, sono altri vantaggi legati a KeliTOP che rendono questo piano così appetibile.

E per quanto riguarda i costi? La sottoscrizione annuale con questa formula ha un costo pari a 179 euro all'anno (+ IVA). Un costo che, se suddiviso per i 10 siti che possono essere ospitati, risulta alquanto contenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.