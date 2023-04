Hosting sostenibile? Come SiteGround riduce l'impronta di carbonio

Il mondo è sempre più attento al tema della sostenibilità, aziende e società incluse. Anche tra i provider di servizi hosting ci si adegua a una realtà «green» in costante crescita: un esempio è rappresentato da SiteGround, che negli ultimi tempi si è attivata a contribuire alla salute dell'ambiente intraprendendo in modo proattivo azioni eco-friendly. Ma in che modo SiteGround si sta impegnando a ridurre l'impronta di carbonio?

Non solo è sostenibile, ma SiteGround è anche un provider economico. In occasione del suo diciannovesimo anniversario, la piattaforma sta offrendo sconti incredibili fino all'84% su tutti i piani di hosting: è un'opportunità limitata, che ti permetterà di accedere a servizi hosting veloci, sicuri e affidabili, risparmiando notevolmente sul costo dell'abbonamento.

Le azioni di SiteGround come hosting provider «green»

Fondata nel 2004, SiteGround è diventata nel tempo una delle principali società di hosting del settore grazie all'ampia gamma di piani hosting studiati per soddisfare qualsiasi esigenza. Poiché non è un fornitore di data center e non gestisce strutture proprietarie, la piattaforma ha scelto di unire l'utile al dilettevole facendo affidamento sulle politiche ecologiche dei suoi principali partner.

Per questo motivo SiteGround ha deciso di spostare la propria infrastruttura su Google Cloud, i cui data center bilanciano il 100% dell'energia consumata dalle loro operazioni globali con energia rinnovabile, oltre che seguire un percorso di neutralità del carbonio. Di conseguenza, anche SiteGround riduce la propria impronta ecologica.

Tutti i piani SiteGroud e funzionalità

I piani proposti da SiteGround sono convenienti e perfetti per far crescere il tuo sito web. Tre quelli principali: StartUp è ottimo per progetti di piccole dimensioni, che non richiedono molte risorse. Al prezzo imbattibile di soli 1,99 euro al mese, ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per far partire il tuo sito - inclusi dominio, SSL, CDN, database ed e-mail gratuite, trasferimento dati illimitato, spazio web, backup giornalieri e molto altro ancora.

Se invece stai cercando di fare crescere il tuo sito web, i piani GrowBig e GoGeek potrebbero essere più adatti alle tue esigenze. Il piano GrowBig, al prezzo di soli 3,99 euro al mese, ti offre molte più risorse rispetto al piano StartUp, tra cui spazio web e trasferimento dati illimitato. Il piano GoGeek, che costa solo 5,99 euro al mese, è la soluzione ideale se stai cercando un piano di hosting avanzato, in grado di supportare siti web di grandi dimensioni e ad alto traffico.

Inoltre, tutti e tre i piani offrono numerosi vantaggi, come l'e-commerce integrato, supporto WordPress gestito, backup giornalieri, e-mail gratuite, e molto altro ancora. Perciò, se vuoi garantire la massima efficienza del tuo sito web senza rinunciare alla sostenibilità, non esitare a scegliere uno dei piani di hosting di SiteGround. In occasione del compleanno dell'azienda, potrai ottenere uno sconto fino all'84% ma affrettati: l'offerta è a tempo limitato.

