Hosting sito web: come scegliere il migliore per costo e servizi inclusi

La scelta corretta del servizio di hosting per il proprio sito web (o per i propri siti) è un passaggio fondamentale per la gestione dei portali, sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda le performance del sito stesso. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare. Con un buon servizio di hosting, infatti, sarà possibile migliorare le prestazioni del sito web e ridurre le spese fisse per la sua gestione, anche in modo significativo.

Per valutare il migliore servizio di hosting per un sito web è necessario considerare vari elementi, come la possibilità di poter contare su di una banda illimitata, un dominio gratuito e su tutta una serie di servizi pensati per semplificare la vita ai gestori di siti, in particolare (ma non solo) nel caso in cui si utilizzi WordPress, vero e proprio punto di riferimento del settore. Gli elementi da valutare sono diversi.

Un'ottima opzione a cui affidarsi per poter contare su di un hosting economico e completo per il proprio sito web arriva da Hostinger. La piattaforma propone vari piani di hosting, a partire da 1,49 euro al mese (per chi ha un solo sito web) oppure da 2,79 euro al mese (per chi invece può contare su di un network di siti). Scegliendo il piano 48 mesi, inoltre, si ricevono 3 mesi gratis su alcuni abbonamenti. Per scoprire i dettagli dell'offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Hosting sito web: le proposte di Hostinger

Con Hostinger si va sul sicuro ed è possibile contare su di un piano di hosting completo per i propri siti web. L'opzione giusta per chi ha un solo sito (senza particolari esigenze di traffico) è Single Web Hosting che costa appena 1,49 euro al mese (scegliendo il piano 48 mesi). Per poter contare su di un servizio ancora più completo e da estendere a più siti web ci sono i piani Premium Web Hosting (da 2,79 euro al mese) e Business Web Hosting (da 3,99 euro al mese) che si adattano al meglio a tutte le esigenze dei gestori dei siti web e anche alle PMI che investono in un network di siti. Tutte le proposte di Hostinger prevedono 30 giorni di rimborso e possono essere attivate direttamente online, dal link qui di sotto.

