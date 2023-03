Hosting siti Web: il punto d'incontro ideale tra costo e qualità del servizio

Trovare un hosting per il proprio sito Web capace di esprimere il massimo della qualità con un costo contenuto non è semplice.

Se per chi lavora online con E-commerce (o in contesti simili) spendere qualche decina di euro in più non è un problema, per il webmaster neofita o il novello blogger la situazione è ben diversa.

Individuare una piattaforma in grado di bilanciare questi due aspetti, può risultare essenziale per avviare i primi passi in questo universo. Hostinger è un provider rinomato per la qualità dei piani offerti. Nonostante ciò, grazie all'attuale promozione, quanto proposto all'utenza è alla portata di tutte le tasche.

Stiamo parlando di sconti che, a seconda della sottoscrizione, possono raggiungere anche l'81% rispetto al prezzo di listino.

Costo e qualità del servizio? Con questa promozione anche uno dei migliori provider è alla portata di tutti

Hostinger è una piattaforma ben nota a chi lavora abitualmente con i siti Web. Stiamo parlando di un'azienda fondata in Lituania nel 2004 e che, da allora, non ha mai smesso di crescere e migliorarsi.

Per quanto riguarda l'attuale promozione è bene citare Premium Web Hosting che, per caratteristiche, offre il miglior bilanciamento possibile tra costo e qualità del servizio.

Questo permette di ospitare con una singola sottoscrizione fino a 100 siti Web, gestibili grazie ai 100 GB di memoria SSD disponibile. Tra le caratteristiche di Premium Web Hosting possiamo citare:

Dominio gratuito incluso

Email gratuite

SSL gratuito

Larghezza banda senza limiti

WordPress gestito

Accelerazione WordPress

Builder per realizzare siti Web

Database Illimitati

e tante altre funzionalità interessanti.

E il costo?

Grazie allo sconto del 75% sul piano biennale, è possibile ottenere tutti i vantaggi di Premium Web Hosting per soli 2,49 euro al mese (più IVA).

Non solo: Hostinger ha deciso di offrire anche 3 mesi gratis aggiuntivi di hosting con la suddetta sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.