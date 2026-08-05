Hosting sicuro e veloce con IONOS: il piano Plus è gratis per un anno

Per un servizio di hosting web sicuro e affidabile è possibile puntare su IONOS, vero e proprio punto di riferimento per privati, professionisti e aziende che hanno bisogno della "base" giusta su cui costruire il proprio sito web.

Sfruttando la promozione in corso, per chi sceglie IONOS c'è la possibilità di scegliere il piano Plus, ottenendo 120 euro di sconto. L'offerta, infatti, consente l'attivazione del piano Plus con un prezzo azzerato per un anno e poi con un costo di 9 euro + IVA al mese.

Per attivare subito la promo basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di IONOS. Per i nuovi clienti c'è sempre un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia di rimborso.

Perché scegliere IONOS

Con IONS è possibile accedere a un servizio di hosting completo e di qualità. Tra le caratteristiche proposte per gli utenti troviamo 200 GB di spazio NVMe (con possibilità di incremento) oltre a un accesso esteso alle risorse del server, 2 caselle e-mail e un dominio omaggio per un anno.

Il provider punta molto anche sulla sicurezza, un elemento importantissimo per poter garantire un funzionamento corretto e senza intoppi del proprio sito web. Per questo, il servizio include uno scanner antimalware e c'è anche la possibilità di sfruttare i backup. Si tratta di una soluzione giusta per un mix vincente tra prestazioni e sicurezza.

La promo in corso, che elimina il costo del servizio di hosting per un anno, rappresenta un'occasione da cogliere al volo per chi ha bisogno di un servizio di questo tipo e vuole avere basi solide per poter sfruttare un sito web di qualità.

Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione. L'offert aè valdia per un breve periodo.

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