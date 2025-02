Hosting Serverplan con WordPress preinstallato in sconto del 50%

Se si è alla ricerca di un nuovo piano hosting con WordPress preinstallato, segnaliamo l'ultima offerta di Serverplan, azienda di web hosting con sede a Cassino, che sconta i piani di hosting condiviso del 50% fino al 28 febbraio. La promozione è valida sia per le nuove attivazione sia per chi sceglie di trasferire il proprio hosting da un altro provider, mentre sono esclusi i rinnovi di chi è già cliente.

Serverplan garantisce un hosting WordPress veloce, sicuro e gestito, con un dominio gratis per sempre, una frequenza di backup giornaliera, il datacenter in Italia (GDPR Compliance) e il vantaggio di poter contare su WordPress preinstallato.

Hosting WordPress a metà prezzo con l'offerta di Serverplan

Con Serverplan è possibile avere WordPress preinstallato, in modo da gestire più facilmente il proprio sito web. Si hanno inoltre tutti gli aggiornamenti automatici di WordPress, nonché dei plugin e dei temi, con la garanzia quindi di un sito aggiornato, sicuro e dotato di tutte le nuove funzionalità.

Un ulteriore vantaggio dei piani hosting WordPress di Serverplan è l'integrazione del siteBuilder con intelligenza artificiale. Gli utenti possono sfruttare il tool AI per ottimizzare il proprio sito WordPress, migliorare l'esperienza utente e personalizzare i contenuti del sito in automatico senza sforzi.

Sul fronte della sicurezza, al di là dei backup automatici, i piani hosting di Serverplan includono firewall, anti-malware e protezione avanzata da attacchi bruteforce, garantendo in questo modo una gestione sicura e affidabile del sito in qualsiasi momento della giornata.

Riepilogando, ecco dunque i nuovi prezzi scontati dei piani hosting con WordPress preinstallato dell'azienda Serverplan:

Startup WordPress: 38 euro l'anno (+IVA)

Enterprise WordPress: 71 euro l'anno (+IVA)

Enterprise Plus WordPress: 115 euro l'anno (+IVA)

Il piano Startup include 20 GB di spazio su SSD NVMe e 20 database MySQL, l'account Enterprise WordPress aumenta lo spazio su disco fino a 100 GB così come il numero dei database, mentre Enterprise Plus WordPress arriva a 200 Giga di spazio e 150 database MySQL (con in più il vantaggio di avere maggiori risorse e PHP superveloce).

