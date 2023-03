Hosting reseller multidominio a metà prezzo: offerta Serverplan

Un servizio di hosting reseller multidominio consente ai suoi utenti di acquistare uno spazio server e di suddividerlo in più spazi separati da rivendere a terzi come servizi di hosting web autonomi. Ciò offre l'opportunità di diventare un fornitore di servizi di hosting web senza la necessità di gestire l'infrastruttura del server o di doversi preoccupare delle complesse configurazioni di rete.

Questo modello di business permette quindi all'utente finale di beneficiare di un servizio hosting completo, mentre il proprietario del servizio di hosting reseller multidominio guadagna dalle tariffe di hosting addebitate ai clienti. Se anche tu vuoi fare un passo in questa direzione, Serverplan ha lanciato una nuova promozione imperdibile: uno sconto del 50% su tutti i piani reseller, sia Linux che Windows, con prezzi che partono da soli 12,50 euro al mese per la proposta "Basic".

Piano reseller: perché dovresti acquistarlo

Innanzitutto, ti sarai forse chiesto la differenza tra piano Linux e Windows. La decisione non è dettata dalle caratteristiche del proprio PC, bensì dalle esigenze specifiche del progetto in corso. Nel caso in cui il sito web faccia uso di HTML, PHP o di uno dei CMS più popolari come WordPress, Joomla, Prestashop e Magento, Serverplan consiglia l'adozione di un servizio di hosting basato su sistema operativo Linux. Al contrario, se si preferisce sviluppare il proprio sito utilizzando il linguaggio ASP, sarebbe consigliabile optare per un servizio di hosting basato sul sistema operativo Windows.

In genere, il piano di hosting multidominio si configura come la soluzione ideale per le web agency che si occupano di progettazione di siti web. Grazie alla possibilità di utilizzare un singolo pannello di controllo, è possibile gestire tutti i propri domini in modo efficiente e mirato. Inoltre, personalizzando il pannello di controllo del dominio con il logo della propria azienda, si ha la possibilità di comunicare un'immagine professionale e personalizzata ai propri clienti. L'utilizzo di questo servizio, in sintesi, permette di semplificare la gestione tecnica e di ottimizzare le risorse economiche impiegate.

Ogni piano Reseller, sia Linux che Windows, offerto da Serverplan supporta un numero illimitato di domini, in funzione della quantità di memoria SSD (Solid State Drive) disponibile per il database. Ciò consente di assegnare un numero crescente di file al piano hosting reseller con server multidominio, fino a raggiungere l'esaurimento dello spazio SSD.

Per coloro che hanno l'esigenza di gestire un numero limitato di siti web, Serverplan consiglia di optare per un hosting Reseller Basic. In ogni caso, è possibile effettuare l'upgrade a un piano Plus o Pro in qualsiasi momento, senza alcun rischio di disservizio, tramite il pannello di controllo. Tutti i server della piattaforma, inoltre, sono italiani - così da garantire tempi di risposta sempre eccellenti.

Approfitta della promozione in corso per ottenere il tuo piano reseller multidominio al prezzo più basso di sempre: Serverplan sconta del 50% tutti i suoi piani Linux e Windows per un periodo di tempo limitatissimo, con prezzi che partono da soli 12,50 euro al mese (anziché 25) per il piano Basic, passando per 19,50 euro per Plus (il più venduto) e 26,50 euro per Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.