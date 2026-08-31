Hosting professionale gratuito per un anno, ecco la promo di IONOS

Per un servizio di web hosting di qualità è possibile scegliere IONOS, da tempo punto di riferimento per chi ha bisogno di una "base" su cui costruire il proprio sito web.

In via promozione, tutti i nuovi clienti che scelgono l'azienda hanno la possibilità di attivare il piano Plus con un anno di abbonamento gratuito (poi 9 euro al mese + IVA).

Si tratta di una soluzione molto interessante e vantaggiosa: il piano proposto da IONOS, infatti, include tanti vantaggi, oltre al dominio, SSL e e-mail inclusi nel prezzo.

Per accedere all'offerta di IONOS basta seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale.

Perché scegliere IONOS

Con IONOS è possibile accedere a un servizio completo e ricco di vantaggi. Il piano Plus, ora disponibile gratuitamente per un anno, include 200 GB di spazio NVMe SSD, con dati salvati in due data center per garantire un accesso senza interruzioni, la possibilità di sfruttare 2 caselle email e anche il dominio omaggio per un anno.

Da non sottovalutare la suite di sicurezza messa a disposizione da IONOS, che permette di massimizzare la sicurezza del proprio sito web. A disposizione degli utenti, infatti, c'è uno scanner antimalware oltre a diversi altri strumenti di protezione. IONOS aggiunge anche la possibilità di sfruttare un servizio di assistenza in italiano.

Si tratta, quindi, di un pacchetto completo e ricco di vantaggi. Per gli utenti c'è la possibilità di un accesso gratuito per un anno che offre tutto il tempo necessario per poter scoprire le caratteristiche del servizio proposto da IONOS. L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato ed è accessibile tramite il box riportato qui di sotto. Al termine del periodo gratuito, l'abbonamento si rinnoverà al costo di 9 euro + IVA al mese.

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