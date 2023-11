Hosting professionale al miglior prezzo: scegliere Serverplan conviene

La scelta del servizio di hosting a cui affidarsi richiede un'analisi di vari fattori: la qualità del servizio e il suo costo sono due parametri da non poter trascurare. Con Serverplan è possibile accedere al giusto mix, con un servizio di hosting professionale e completo accessibile a un prezzo conveniente.

Per i suoi clienti, infatti, Serverplan propone servizi di Hosting Linux e di Hosting Windows ASP.NET, con sette diversi piani tra cui scegliere la soluzione più vantaggiosa e adatta alle proprie necessità. Si parte con il piano Starterkit che costa 24 euro + IVA all'anno.

Per scoprire tutte le proposte di Serverplan è possibile accedere al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto. Tutte le soluzioni includono dominio, caselle email con IMAP, antivirus ed antispam, traffico illimitato ed un certificato SSL.

Hosting con Serverplan: tante opzioni per scegliere il piano migliore

Con Serverplan è possibile accedere a un servizio di hosting conveniente, professionale e flessibile. Per gli utenti, infatti, ci sono tante opzioni su cui puntare. I vari pini disponibili includono fino a 200 GB di spazio SSD oltre a un dominio gratis per sempre e alla possibilità di creare fino a 100 account di e-mail.

Si parte da appena 24 euro + IVA per un anno di servizio. Chi ha esigenze maggiori, però, può contare su diversi altri piani in abbonamento da attivare, per adeguare il servizio di hosting a quelle che sono le proprie reali esigenze.

Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale. Le opzioni sono molteplici ed è possibile scegliere tra Hosting Linux e HOsting Windows ASP.NET. Per individuare la versione del servizio di Serverplan più adatta alle proprie esigenze è possibile seguire il link riportato qui di sotto da cui si può anche completare l'ordine.

