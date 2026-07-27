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Hosting premium a costo zero: l'incredibile offerta IONOS gratis per un anno

Lancia il tuo sito web gratis con il piano Plus di IONOS offerto a costo zero per il primo anno.
Hosting premium a costo zero: l'incredibile offerta IONOS gratis per un anno
Lancia il tuo sito web gratis con il piano Plus di IONOS offerto a costo zero per il primo anno.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 27 lug 2026
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Se hai deciso di lanciare il tuo progetto online o far crescere il tuo sito web già esistente puoi affidarti a IONOS, il provider di hosting numero 1 in Europa, che rinnova la sua promozione irrinunciabile sul piano Plus che puoi avere gratis per il primo anno risparmiando di fatto ben 120 euro rispetto al costo di listino.

Attiva l'offerta

Il fatto che sia gratis non deve preoccuparti perché in termini di contenuti e prestazioni siamo ad alti livelli. Il piano Plus mette infatti a disposizione 200GB di spazio su NVMe SSD, azzerando i tempi di cariacmento delle tue pagine. Inoltre, beneficerai di un accesso esteso alle risorse del server per gestire eventuali picchi di traffico con una disponibilità di rete garantita per il 99,99%.

Il pacchetto include inoltre l'integrazione con una CDN progettata per ottimizzare e migliorare ulteriormente le prestazioni del sito. Inclusi nel pacchetto a zero euro avrai anche la registrazione di un dominio omaggio, un certificato SSL e 2 caselle e-mail professionali. Non mancano nemmeno uno scanner antimalware e un servizio clienti a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, completamente in lingua italiana.

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