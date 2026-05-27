Hosting per WordPress di IONOS gratis per il primo anno senza vincoli

IONOS, azienda europea leader nel settore del web hosting, ha deciso di lanciare una nuova offerta limitata per il prestigioso traguardo dei 6,5 milioni di clienti: il servizio di hosting per WordPress è gratuito il primo anno, senza costi di attivazione né vincoli, con la possibilità dunque di scegliere se proseguire o meno al termine del periodo promozionale.

L'offerta, valida esclusivamente per un periodo di tempo limitato, si rivolge al piano Expand, ideale per un sito web che ha l'ambizione di crescere, anche grazie agli strumenti AI inclusi. Tra questi vi è il website builder basato sull'intelligenza artificiale, grazie al quale tutti sono in grado di realizzare il proprio progetto online nel giro di pochi minuti con una semplice descrizione di ciò che desiderano.

I servizi inclusi nel piano hosting per WordPress di IONOS

Il piano Expand in offerta gratis per il primo anno include 50 GB di spazio di archiviazione su SSD, un valore nettamente superiore rispetto alla media e utile per tutti quei siti web che hanno bisogno di numerosi contenuti multimediali per il loro business. Ci sono anche un dominio gratuito per il primo anno e cinque indirizzi e-mail con cui poter dialogare con utenti, aziende e quant’altro.

Un altro servizio importante incluso è quello dei backup automatici, a cui si aggiunge la funzionalità Jetpack Vault Backup per 12 mesi senza costi aggiuntivi. Il backup di file e articoli mette al riparo il sito da qualsiasi eventuale sorpresa, di conseguenza è una funzione indispensabile.

Ampio spazio, infine, per l’intelligenza artificiale, a partire dal website builder basato sull’AI, che permette di creare un sito web da zero senza conoscere alcuna nozione di informatica né di programmazione, più i numerosi strumenti AI per la creazione di testi, immagini, pagine e articoli.

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