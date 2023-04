Hosting per WordPress: con l'offerta di Hostinger bastano 2,99 euro al mese

Scegliere un buon piano di hosting per WordPress è fondamentale per poter contare su un sito web veloce e reattivo e su tutti gli strumenti di gestione dei contenuti. Tra le tante offerte disponibili sul mercato, in questo momento, spicca la proposta di Hostinger, azienda di riferimento del settore dei servizi hosting per siti web.

Con Premium Web Hosting, l'offerta principale della gamma di Hostinger, è possibile accedere ad un servizio completo, vantaggioso e a prezzo scontato. Il servizio in questione viene ora proposto al prezzo di 2,99 euro al mese con 3 mesi gratis aggiuntivi in caso di attivazione di un abbonamento di 48 mesi. C'è uno sconto del 75% sulla spesa complessiva rispetto al piano mensile.

Con questo piano di hosting per WordPress proposto da Hostinger è possibile accedere al domino gratuito, a 100 GB di memoria SSD ed alla possibilità di gestire fino a 100 siti. Ci sono anche alcune funzionalità specifiche per WordPress (come WordPress Gestito e Accelerazione WordPress) che puntano a migliorare al massimo il servizio.

L'offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di Hostinger:

Piano di hosting per WordPress: ecco l'offerta da 2,99 euro al mese di Hostinger

Premium Web Hosting è, quindi, la soluzione giusta per la maggior parte degli utenti alla ricerca di un ottimo piano di hosting per WordPress. L'offerta di Hostinger ha tutto quello che serve per poter gestire con la massima libertà uno o più siti in WordPress. Dal dominio gratuito ai vari strumenti avanzati di gestione di WordPress, infatti, Hostinger propone un pacchetto completo a molto vantaggioso, grazie alla possibilità di ridurre il costo fino a 2,99 euro al mese scegliendo l'abbonamento di 48 mesi con 3 mesi gratis aggiuntivi.

Da notare, inoltre, che l'offerta prevede un periodo di 30 giorni in cui poter esercitare la clausola di rimborso. In questo modo, quindi, c'è tutto il tempo per testare nei minimi dettagli il servizio, con l'obiettivo di scoprirne tutte le caratteristiche. Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto:

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.