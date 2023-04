Hosting per sito WordPress a meno di 20 euro: ecco l'offerta di Keliweb

La nuova offerta di Keliweb, disponibile fino al prossimo 7 maggio, è l'occasione giusta per tutti gli utenti con un sito WordPress alla ricerca di un piano di hosting dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. La promozione di Keliweb, infatti, riguarda il piano WP Start, pensato per chi ha bisogno di un servizio di hosting per un sito web. Con l'offerta in corso, il costo del servizio si riduce a 19,95 euro + IVA con uno sconto del 50%. L'offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di Keliweb, nella sezione dei piani di hosting ottimizzati per WordPress.

Hosting per WordPress: meno di 20 euro con l'offerta di Keliweb

Il piano WP Start di Keliweb è la scelta giusta per la maggior parte degli utenti con un sito in WordPress. Questo piano include:

dominio gratuito

2 vCore CPU

10 GB di spazio web su SSD

2 GB di RAM

tool di migrazione

10 caselle di posta

3 database

servizio BackUp istantaneo

La proposta di Keliweb è disponibile per chi ha un solo sito web con WordPress per cui ha bisogno di un servizio di hosting. Il costo, in promozione per i nuovi utenti che attivano l'offerta entro il 7 maggio, è di 19,95 euro + IVA con sconto del 50%. Per accedere all'offerta è possibile collegarsi al sito web di Keliweb tramite il link qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c'è anche la garanzia Soddisfatto o rimborsato.

Naturalmente, Keliweb propone anche piani di hosting per WordPress più articolati (a partire da 86,90 euro + IVA all'anno) oltre a diversi piani di hosting, a partire da 26,90 euro all'anno, soluzioni di cloud hosting per i siti ad altro traffico e server virtuali VPS in cloud da 5,49 euro al mese. Tutte queste soluzioni sono accessibili tramite il sito di Keliweb.

