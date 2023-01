Hosting per sito web: sconti fino al 75% con le offerte di Hostinger da 1,49 euro al mese

È il momento giusto per scegliere un nuovo servizio di hosting: per un periodo di tempo limitato, infatti, Hostinger, uno dei punti di riferimento del settore, propone una serie di offerte molto interessanti con sconti fino al 75% e con la possibilità di accesso ad un dominio gratuito.

A disposizione degli utenti che scelgono di affidarsi ad Hostinger ci sono vari piani su cui puntare, a partire da 1,49 euro al mese per chi ha un solo sito web e da appena 2,79 euro al mese per chi ha un network di siti (fino a 100). Per scoprire le offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Nuovo servizio di hosting per il proprio sito: con Hostinger si parte da 1,49 euro al mese

Le offerte di Hostinger prevedono diverse opzioni tra cui scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze. Si parte da 1,49 euro al mese (con uno sconto dell'81%) per il piano base Single Web Hosting pensato per chi ha un solo sito web ma non vuole rinunciare ad un servizio completo.

C'è poi Premium Web Hosting che prevede un costo di 2,79 euro al mese per chi sceglie il piano da 48 mesi (che aggiunge 3 mesi gratis). Per le PMI, invece, è possibile puntare sull'offerta dedicata Business Web Hosting che, scegliendo l'abbonamento di 48 mesi con 3 mesi aggiuntivi, costa appena 3,99 euro al mese.

Tutte le offerte di Hostinger prevedono la possibilità di sfruttare varie funzionalità di gestione dei propri siti web, con la possibilità anche di accedere ad uno strumento di costruzione di un sito web. Sui piani più completi, che consentono la gestione di 100 siti, abbiamo anche e-mail, SSL, dominio e larghezza di banda illimitata senza costi aggiuntivi.

Per scoprire i dettagli completi delle offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto. La promozione che garantisce sconti rispetto ai prezzi standard è a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.