Hosting per siti web illimitati a meno di 4 euro al mese con Hostinger

Hostinger, popolare azienda di web hosting, ha introdotto il piano Illimitato, che consente di avere un numero illimitato di siti web e caselle di posta elettronica, in aggiunta a strumenti basati sull’intelligenza artificiale e supporto prioritario per la più ampia flessibilità possibile.

Al momento è in offerta speciale a 3,99 euro al mese per i primi quattro anni, alla luce del 79% di sconto applicato al prezzo di listino. Una volta conclusi i primi quattro anni il piano si rinnova a 16,99 euro al mese, a meno che si scelga di non rinnovare (la disdetta non richiede costi aggiuntivi).

Il nuovo piano Illimitato di Hostinger

Scegliendo il piano web hosting Illimitato di Hostinger non si hanno limiti nel numero di siti web che si possono includere nello spazio hosting, fermo restando che ci si appoggia a 50 GB di archiviazione NVMe. Un altro elemento da considerare è il dominio gratuito per 1 anno, che consente dunque di risparmiare anche su un’ulteriore voce di spesa non sempre banale.

Tra le funzionalità incluse nel piano si annoverano poi backup giornalieri, con il ripristino semplificato dei dati, la CDN, un e-commerce integrato, diversi strumenti AI per potenziare il proprio progetto online e avviarlo nel migliore dei modi, più un’assistenza prioritaria da parte degli esperti di Hostinger attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Infine, dal punto di vista della comunicazione gli utenti possono contare sul servizio di e-mail marketing basato sull’AI e caselle di posta per ciascun sito web illimitate. Entrambi i servizi sono gratis per 1 anno.

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