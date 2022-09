Hosting ottimizzati per CMS: quale provider scegliere

Quando si parla di hosting, negli ultimi anni, in molti casi si da quasi per scontato che si adotti come CMS WordPress.

Tale soluzione, seppur apprezzabile, non è l'unica disponibile. Per chi lavora con gli E-commerce, ad esempio, PrestaShop e Magento sono alternative tutt'altro che trascurabili.

Gli stessi Drupal e Joomla rappresentano possibili sostituti a WP, forti di prestazioni e sicurezza in grado di porli praticamente alla pari del CMS più diffuso al mondo.

A prescindere dalla scelta, ogni piattaforma ha delle esigenze particolari e, affinché la stessa renda al meglio, è bene affidarsi a un provider che garantisca hosting ottimizzati. Esiste un servizio in grado di garantire soluzioni specifiche per i principali CMS oltre a WordPress?

Grazie a Keliweb è possibile ottenere hosting ottimizzati in grado di spingere al massimo qualunque piattaforma scelta.

Hosting ottimizzato per PrestaShop, Magento, Drupal e Joomla

Keliweb è un provider che offre servizi di alta qualità, spaziando dai VPS fino al Cloud Hosting, con la possibilità di ottenere piani specifici per i più diffusi CMS.

In tal senso, caratteristiche come spazio su SSD, caselle di posta elettronica e sistemi di backup (e tante altre specifiche tecniche), variano da sottoscrizione a sottoscrizione per offrire il massimo in ogni contesto.

A prescindere dalla piattaforma scelta per il proprio sito, ciò che accomuna tutte le sottoscrizioni Keliweb è l'alto livello di qualità e le soluzioni avanzate nel contesto della protezione. Rispetto a quest'ultimo punto, per esempio, merita una citazione la doppia protezione anti-DDoS e il sistema antispam fornito dal provider.

Infine, merita anche una citazione l'assistenza, considerata al top del settore. Si parla di un team esperto e motivato, disponibile 24 ore su 24 per assistere in caso di problema gli utenti.

Un ambiente ideale dunque per poter sviluppare il proprio progetto digitale, che si tratti di un semplice blog personale o di un E-commerce con centinaia di vendite al giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.