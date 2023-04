Hosting multidominio per aziende: 9 motivi per scegliere Serverplan

Se sei alla ricerca di soluzioni efficienti per gestire i tuoi siti web, il servizio di hosting multidominio è ciò che fa per te. Con un unico login e una piattaforma centralizzata, puoi gestire tutti i tuoi progetti web in modo rapido e facile, risparmiando tempo prezioso e migliorando la produttività. Un ottimo servizio è fornito da Serverplan, con prezzi che spaziano da soli 25 a 53 euro mensili.

9 motivi per scegliere Serverplan

Se sei un professionista del web, proprietario di una web agency o responsabile IT di un'azienda di grandi dimensioni, sai quanto sia importante avere una gestione efficiente dei tuoi siti web. Ecco perché dovresti prendere in considerazione l'acquisto di un servizio di hosting multidominio come Serverplan. Con questo tipo di servizio, potrai gestire tutti i tuoi siti web in modo rapido e conveniente, risparmiando tempo prezioso e aumentando la produttività.

Perché scegliere proprio Serverplan? Ecco 9 motivi:

Dischi enterprise SSD per le migliori performance Backup su storage esterni e ripristino Presenza di cPanel e WHM oppure Plesk preinstallati Tool di migrazione sito web gratuito Supporto del team esperti per assistenza Attivazione immediata dopo l'ordine Multi PHP per scegliere la versione preferita Let's Encrypt con certificato SSL gratuito incluso Garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni

Cerchi un hosting affidabile e flessibile? Allora non puoi fare a meno di dare un'occhiata ai tre piani reseller Linux e Windows offerti da Serverplan. Il piano "Basic" parte da soli 25 euro al mese, ma se vuoi godere di risorse più avanzate, il piano "Plus" (il più venduto) a 39 euro mensili e il piano "Pro" a 53 euro al mese potrebbero essere la soluzione perfetta per te. Con il piano "Pro" avrai accesso a siti web illimitati, traffico illimitato, 150 GB di spazio SSD e molte altre funzionalità avanzate. Non lasciarti sfuggire quest'opportunità.

