Hosting multidominio: ecco perché dovresti usarlo per la tua Web Agency

Se possiedi una web agency e hai diversi siti web da realizzare e da gestire non puoi che affidarti ad un piano hosting multidominio. Con Serverplan puoi scegliere tra diverse soluzioni Linux e Windows che ti permettono di avere prestazioni imbattibili e un pannello di controllo unico per la gestione dello spazio e degli account dei tuoi clienti.

Inoltre, compresa nel prezzo hai anche l'assistenza del team di esperti "Intrepid Support", attiva 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. I prezzi partono da 25 euro IVA al mese per il pacchetto base, con la soluzione più venduta, disponibile a 39 euro + IVA al mese, che si rivela il perfetto compromesso tra il "Basic" e il "Pro".

Perché scegliere l'hosting multidominio di Serverplan per la tua web agency

Per una web agency che si rispetti poter contare su un servizio di hosting multidominio che sia veloce, efficiente e sicuro è senza dubbio fondamentale per una corretta gestione della propria attività. Con il piano Reseller Linux Plus, a 39 euro al mese + IVA, hai subito:

100 GB di spazio su dischi veloci SSD

Account e traffico illimitati

100 GB di spazio per i database su SSD

mySql e Postgre SQL

EasyApp

Certificato SSL Let's Encrypt

Quali sono le caratteristiche che rendono gli hosting Serverplan la soluzione migliore? Prima di tutto, la scelta di usare dischi enterprise SSD per offrirti le migliori prestazioni possibili per i tuoi siti web. Poi, hai la possibilità di attivare subito i pannelli cPanel e WHM per una gestione semplifica di tutta la tua attività.

Inoltre, se hai dei siti web ospitati presso un altro provider grazie ad un tool "one-click" puoi effettuare la migrazione a Serverplan a costo zero. Oltre a questo, hai tutte le migliori funzioni di sicurezza a tua disposizione, attivazione immediata garantita e sistemi di backup e restore giornalieri.

L'hosting multidominio di Serverplan è la scelta migliore per professionisti del web, proprietari di web agency e responsabili IT: dai un'occhiata a tutti i piani a disposizione e ordina subito quello più adatto alle tue esigenze.

