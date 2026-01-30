Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Hosting gratuito per un anno: è il momento di puntare su IONOS
Con IONOS è possibile accedere a un servizio di hosting gratuito per un anno: ecco la promo su cui puntare oggi.
Davide Raia
Pubblicato il 30 gen 2026
La nuova promozione di IONOS è l'occasione giusta per accedere a un servizio di web hosting completo e ricco di vantaggi. Per tutti i nuovi utenti, il provider mette a disposizione la possibilità di ottenere un anno di abbonamento gratuito, con uno sconto di 120 euro rispetto al prezzo standard. Terminata la promozione, l'abbonamento si rinnoverà al costo di 9 euro + IVA al mese. Per scoprire tutti i dettagli sull'offerta e attivarla è sufficiente visitare il sito ufficiale di IONOS, accessibile tramite il box qui di sotto.

ionos site builder

Perché scegliere IONOS

IONOS è, da tempo, un punto di riferimento assoluto del settore ed è il primo provider di hosting in Europa. Si tratta, quindi, di una soluzione affidabile e di qualità, in grado di offrire numerosi vantaggi agli utenti.

  • l'offerta di IONOS si articola su più piani, in modo da poter scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità
  • IONOS mette a disposizione fino a 500 GB di archiviazione per il sito web
  • sono inclusi anche diversi servizi di sicurezza, con un sistema antimalware pensato per proteggere le pagine web dalle minacce informatiche
  • per gli utenti c'è la possibilità di ottenere il dominio in omaggio per un anno
  • c'è anche la possibilità di sfruttare backup automatici fino a 6 giorni con ripristino rapido in caso di problematich
  • il sito web può contare sulla protezione DDoS
  • il certificato SSL Wildcard è incluso
  • il servizio di assistenza è in Italia ed è disponibile 24/7

Per tutti i nuovi utenti, IONOS mette a disposizione un abbonamento gratuito per il primo anno. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e attivare subito il servizio desiderato. Il contratto ha una durata minima di 12 mesi e per tutti gli utenti c'è una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

