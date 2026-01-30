Hosting gratuito per un anno: è il momento di puntare su IONOS

La nuova promozione di IONOS è l'occasione giusta per accedere a un servizio di web hosting completo e ricco di vantaggi. Per tutti i nuovi utenti, il provider mette a disposizione la possibilità di ottenere un anno di abbonamento gratuito, con uno sconto di 120 euro rispetto al prezzo standard. Terminata la promozione, l'abbonamento si rinnoverà al costo di 9 euro + IVA al mese. Per scoprire tutti i dettagli sull'offerta e attivarla è sufficiente visitare il sito ufficiale di IONOS, accessibile tramite il box qui di sotto.
Perché scegliere IONOS
IONOS è, da tempo, un punto di riferimento assoluto del settore ed è il primo provider di hosting in Europa. Si tratta, quindi, di una soluzione affidabile e di qualità, in grado di offrire numerosi vantaggi agli utenti.
- l'offerta di IONOS si articola su più piani, in modo da poter scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità
- IONOS mette a disposizione fino a 500 GB di archiviazione per il sito web
- sono inclusi anche diversi servizi di sicurezza, con un sistema antimalware pensato per proteggere le pagine web dalle minacce informatiche
- per gli utenti c'è la possibilità di ottenere il dominio in omaggio per un anno
- c'è anche la possibilità di sfruttare backup automatici fino a 6 giorni con ripristino rapido in caso di problematich
- il sito web può contare sulla protezione DDoS
- il certificato SSL Wildcard è incluso
- il servizio di assistenza è in Italia ed è disponibile 24/7
Per tutti i nuovi utenti, IONOS mette a disposizione un abbonamento gratuito per il primo anno. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e attivare subito il servizio desiderato. Il contratto ha una durata minima di 12 mesi e per tutti gli utenti c'è una garanzia di rimborso entro 30 giorni.
