Hosting gratis per un anno con IONOS: una promo che sa già di Black Friday

Per un servizio di hosting di qualità è possibile puntare su IONOS che, da anni, è un punto di riferimento assoluto del settore.

Sfruttando la promo di fine ottobre, per i nuovi utenti che si affidano all'azienda c'è l'opportunità di poter accedere a un piano di hosting gratis per 1 anno.

L'offerta riguarda il piano Plus (dal costo di 9 euro + IVA al mese a partire dal secondo anno) che include anche un dominio gratis per 1 anno.

Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di IONOS, accessibile dal box qui di sotto.

Hosting gratuito e molto altro, ecco la promo di IONOS

Scegliere IONOS permette di sfruttare un piano di hosting molto ricco. A disposizione degli utenti che scelgono il piano Plus, infatti, troviamo 200 GB di spazio su NVMe SSD, con accesso esteso alle risorse del server. Sono incluse anche 2 caselle e-mail oltre a un dominio omaggio per un anno.

Il servizio proposto da IONOS include anche una suite di sicurezza completa e ricca di strumenti per garantire la massima protezione al sito web, con uno scanner antimalware, protezione dagli attacchi DDoS e molto altro ancora. Si tratta di un aspetto fondamentale e che, al giorno d'oggi, non può essere sottovalutato al momento in cui si sceglie un servizio di hosting completo.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare sistemi di backup, fino a 6 giorni, per recuperare facilmente i file in caso di perdita o di eliminazione accidentale. Anche in questo caso, si tratta di un servizio fondamentale.

Per accedere alla promozione e sfruttare un piano di hosting gratuito per un anno, con anche il dominio gratis, basta seguire il link qui di sotto, andando poi a completare una breve procedura di attivazione online.

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