Hosting gestito per WordPress, fino al 75% di sconto da Hostinger

Hostinger, provider internazionale di web hosting, offre fino al 75% di sconto sull’hosting gestito per WordPress. La promozione in corso ha per protagonista il piano Premium, disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese per i primi quattro anni (si rinnova a 9,99 euro al mese, salvo disdetta).

Il servizio hosting WordPress di Hostinger include un dominio gratuito per 12 mesi, tre siti web, backup settimanali gratuiti, e uno spazio di archiviazione su SSD più che sufficiente per piccoli brand e creator. A disposizione degli utenti vi è anche la funzione e-commerce, per trasformare il proprio sito in un negozio online.

Al di là del prezzo concorrenziale, un altro vantaggio è il costo gratuito per il dominio per un anno. Rientrano nella promo i TlD più noti, al contrario quelli più particolari non beneficiano dei 12 mesi gratuiti. Gratis per tutti, invece, due caselle di posta per sito web per un anno, con uno spazio di 1 GB ciascuna (si rinnova a 0,59 euro al mese a partire dal secondo anno).

Per la creazione o la gestione del proprio sito web ci si può rivolgere all’assistente AI incluso nel piano in offerta di Hostinger. Tra le AI che si possono sfruttare per portare a termine la creazione stessa del sito vi sono Claude, Codex, Cursor e tanti altri ancora, a seconda di quelle che sono le esigenze di ciascun proprietario.

Riguardo invece alla creazione dell’e-commerce, gli utenti possono contare su due funzionalità distinte: da una parte WooCommerce, il plugin incluso gratuitamente all’interno di WordPress, dall’altra Hostinger Ecommerce, funzionalità proprietaria del servizio hosting statunitense disponibile a 1 euro per 3 mesi e poi a 7,99 euro al mese.

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