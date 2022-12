Hosting facile da configurare: ecco la scelta definitiva

Per chi è in procinto di aprire il proprio primo sito Web, la scelta di un hosting è una fase fondamentale.

Così come la scelta del dominio infatti, si tratta di un passo che determinerà tutte le fase successive della creazione e della gestione del progetto.

In questo senso, un hosting facile da configurare offre la possibilità di avviare il sito senza particolari intoppi, potendo dedicare più tempo ed energie alla realizzazione dello stesso.

Hostinger, nello specifico, propone un pannello di controllo particolarmente facile da padroneggiare. Questo si chiama hPanel ed è stato creato dagli stessi sviluppatori del provider.

Attivo dal 2011, si tratta di una soluzione perfezionata con gli anni, ideale per i principianti ma allo stesso tempo funzionale per i professionisti del settore. hPanel è, ad oggi, tradotto in 17 lingue e offre un servizio integrato di migrazione WordPress.

Di fatto, tutto ciò che serve per ottenere il massimo da un pannello di controllo.

Alla ricerca di un hosting facile da configurare: la proposta di Hostinger con hPanel

Al di la di hPanel, Hostinger offre un servizio che ha ben pochi eguali nel settore.

Stiamo parlando di un provider attivo sul mercato da diversi anni e, forte dell'esperienza accumulata, è in grado di offrire soluzioni adatte a qualunque tipo di utente.

Tra i piani disponibili, possiamo citare Single Web Hosting, ideale per chi sta per avviare il proprio primo progetto Web. La soluzione include uno spazio da 50 GB su SSD, a cui si aggiungono specifiche tecniche per far rendere al massimo WordPress.

Per chi invece ha già dimestichezza con il settore, il consiglio è quello di virare su Premium Web Hosting. In questo caso, si passa a 100 GB su SSD a cui si aggiunge dominio gratuito e database illimitati.

I professionisti del settore invece, possono affidarsi a Business Web Hosting. Questo piano prevede 200 GB su SSD e consente di gestire fino a 100 siti Web.

Il tutto viene completato da una serie di strumenti avanzati, sia in ottica backup che per quanto concerne lo staging in ambiente WordPress.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.