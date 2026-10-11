Hosting e dominio gratis per un anno con la promo autunnale di IONOS

Per un nuovo servizio di web hosting è possibile sfruttare la promo di IONOS che, per il mese di ottobre, offre il piano Plus con canone azzerato per 12 mesi (poi 9 euro al mese + IVA) oltre al dominio gratuito, sempre per un anno. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di IONOS, tramite il box qui di sotto.

Cosa prevede la promo di IONOS

Con IONOS è possibile accedere a un piano di web hosting ricco di funzionalità e in grado di soddisfare appieno le esigenze della maggior parte degli utenti, dai privati che intendono creare un nuovo sito web ai professionisti e fino ad arrivare alle piccole e medie aziende.

Il piano Plus proposto da IONOS include 200 GB di spazio su NVMe SSD, con accesso esteso alle risorse di rete, 2 caselle e-mail e anche il dominio omaggio per il primo anno.

Da non sottovalutare, inoltre, sono le funzionalità di sicurezza. IONOS, infatti, include uno scanner antimalware oltre a vari strumenti aggiuntivi per la protezione dei siti web. In aggiunta ci sono le funzionalità di backup, con possibilità di ripristino fino a 7 giorni.

Si tratta, quindi, di un piano di hosting completo e ricco di vantaggi, pensato per adattarsi a varie tipologie di utilizzo e in grado di rappresentare la base giusta su cui costruire il proprio sito web.

La promo in corso permette di sfruttare un canone azzerato per un anno con IONOS. Al termine dell'offerta, il piano Plus si rinnoverà con uno sconto rispetto al prezzo di listino, costando 9 euro + IVA al mese.

Per verificare le offerte e valutare anche gli altri piani di hosting proposti da IONOS basta seguire il link qui di sotto. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

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