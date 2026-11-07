Hosting e dominio gratis per un anno con IONOS, ecco la promo di novembre

Per un servizio di web hosting completo e ricco di vantaggi è possibile affidarsi a IONOS, azienda che da tempo rappresenta un punto di riferimento assoluto per privati, professionisti e PMI alla ricerca del modo giusto per gestire i propri siti web.

Con la promozione di novembre, scegliere IONOS diventa ancora più conveniente. Per tutti i nuovi utenti, infatti, c'è la possibilità di accedere al piano Plus con canone azzerato per 1 anno (poi 9 euro + IVA al mese).

Si tratta della soluzione giusta per poter sfruttare un nuovo servizio di hosting web. Per sfruttare l'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di IONOS, accessibile di seguito.

Hosting web con IONOS, ecco la promo

Scegliere il piano Plus di IONOS garantisce notevoli vantaggi a partire dalla possibilità di sfruttare ben 200 GB di spazio su NVMe SSD oltre a un accesso esteso alle risorse del server, con i dati che vengono salvati in due datacenter per garantire la continuità del servizio.

A disposizione degli utenti, inoltre, c'è un dominio gratis per un anno oltre a 2 caselle e-mail. Da non sottovalutare le funzionalità avanzate di sicurezza, con scanner anti-malware, protezione DDoS e molto altro.

Con IONOS è possibile accedere anche ai backup automatici, in modo da poter ripristinare i dati fino a 6 giorni, evitando i problemi legati alla perdita dei dati o all'eliminazione accidentale.

La promozione in corso, con canone azzerato per il primo anno, rappresenta un'opportunità da cogliere al volo e può garantire la possibilità di sfruttare un servizio di hosting completo e ricco di vantaggi, senza alcun costo iniziale da sostenere. Per richiedere l'offerta basta premere sul box qui di sotto, seguendo poi una veloce procedura di sottoscrizione per poter iniziare a sfruttare subito il servizio.

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