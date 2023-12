Hosting e domini in offerta da Aruba: risparmia il 60% durante le feste

Aruba festeggia il periodo natalizio con un'irresistibile promozione che offre uno sconto senza precedenti del 60% sui servizi di hosting.

Per usufruire di questa offerta straordinaria, inserisci il codice promozionale FESTE60 durante il processo di acquisto. La buona notizia è che questo sconto è applicabile anche su prodotti già in offerta. Tuttavia, fai attenzione, poiché l'offerta è disponibile solo per un periodo limitato.

Aruba: i prodotti hosting in promozione

Aruba ha lanciato questa promozione esclusiva per le festività natalizie. L'offerta scade l'8 gennaio, quindi affrettati a cogliere questa opportunità unica. Il provider di servizi hosting ha esteso lo sconto del 60% su diversi prodotti, tra cui:

Hosting Easy Linux: passa da 55 Euro + IVA a soli 22 Euro + IVA l'anno.

passa da 55 Euro + IVA a soli 22 Euro + IVA l'anno. Hosting WordPress: approfitta di uno sconto significativo, passando da 39 Euro + IVA a soli 15,60 Euro + IVA l'anno.

approfitta di uno sconto significativo, passando da 39 Euro + IVA a soli 15,60 Euro + IVA l'anno. Dominio con Email: ottieni il tuo dominio con caselle email personalizzate a soli 6,20 Euro + IVA l'anno invece di 15,49 Euro + IVA.

ottieni il tuo dominio con caselle email personalizzate a soli 6,20 Euro + IVA l'anno invece di 15,49 Euro + IVA. Hosting WordPress Gestito Smart: in offerta a soli 31,60 Euro + IVA l'anno anziché 69 Euro + IVA.

in offerta a soli 31,60 Euro + IVA l'anno anziché 69 Euro + IVA. SuperSite Professional: solo 43,60 Euro + IVA.

Questi sono solo alcuni esempi, poiché molti altri prodotti hosting Aruba rientrano in questa eccezionale promozione.

Aruba, uno dei principali provider di hosting in Italia, offre una vasta gamma di servizi con una reputazione consolidata per affidabilità e prestazioni.

I suoi data center in Italia e in Europa garantiscono sicurezza avanzata, e i server all'avanguardia sono progettati per offrire prestazioni elevate. Aruba si distingue anche per le misure di sicurezza, tra cui crittografia, firewall e monitoraggio delle intrusioni.

In queste settimane, la convenienza delle tariffe dei prodotti Aruba è evidente. Non perdere l'opportunità di risparmiare prima dell'8 gennaio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.