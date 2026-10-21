Hosting, dominio e strumenti AI: ecco quanto puoi risparmiare con Hostinger

Per creare il tuo primo sito web o avviare un progetto online, Hostinger propone piani con l'intelligenza artificiale con sconti fino all'85% e prezzi a partire da 1,99 euro al mese. Il piano Premium, infatti, costa solamente 95,52 euro per 48 mesi, contro un prezzo normale indicato di 623,52 euro. Per chi ha bisogno di più siti o vuole aprire un negozio online, ci sono anche le formule Illimitato e Startup di e-commerce, con strumenti e funzionalità aggiuntive.

Il piano Premium, proposto appunto a 1,99 euro al mese, è ideale per realizzare un portfolio, un curriculum online, un blog o una pagina personale. Include la possibilità di creare fino a 3 siti web, un dominio personalizzato gratuito per un anno, due caselle email per sito sempre gratuite per il primo anno e oltre 400 template da cui partire.

Per progetti più grandi, il piano Illimitato scende da 18,99 a 2,79 euro al mese, con un costo complessivo di 133,92 euro per 48 mesi e rinnovo a 16,99 euro mensili. Offre siti web illimitati, caselle email gratuite per un anno, strumenti basati sull'intelligenza artificiale e assistenza prioritaria 24/7. È prevista anche una prova di tre mesi delle funzionalità e-commerce, con prodotti illimitati e commissioni di transazione pari allo 0%.

Infine, se punti direttamente alle vendite online, il piano Startup di e-commerce costa 7,99 euro al mese, per un totale promozionale di 383,52 euro in 48 mesi. Comprende funzionalità e-commerce integrate, oltre 100 metodi di pagamento e strumenti per gestire il negozio.

Hostinger ti mette a disposizione strumenti per creare siti e applicazioni web anche senza scrivere codice, partendo da un template o descrivendo la propria idea all'intelligenza artificiale rendendo tutta la procedura decisamente più veloce e semplice.

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