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Hosting e domini in offerta: Aruba offre il 60% di sconto su tutti i piani

La promozione in corso sul sito ufficiale che prevede l'utilizzo del codice promozionale GIUGNO26 terminerà il 24 giugno.
Hosting e domini in offerta: Aruba offre il 60% di sconto su tutti i piani
La promozione in corso sul sito ufficiale che prevede l'utilizzo del codice promozionale GIUGNO26 terminerà il 24 giugno.
Federico Pisanu
Pubblicato il 22 giu 2026
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Le persone che quest’estate intendono avviare un nuovo progetto online possono beneficiare dell’ultima offerta di Aruba, il principale fornitore di servizi Internet in Italia. Nell’ambito della promozione in corso sul sito ufficiale, è possibile approfittare del 60% di sconto su tutti i piani hosting e sull’acquisto dei domini.

Per ottenere il 60% di extra sconto occorre inserire in fase di acquisto il codice promozionale GIUGNO26: il sistema riconoscerà in automatico il coupon, con il prezzo che si abbasserà istantaneamente in fase di checkout. Ve ne torniamo a parlare perché questi sono gli ultimi giorni dell’iniziativa, che scade mercoledì 24 giugno.

Pagina offerta Aruba

I prezzi scontati dei servizi di Aruba nell’ambito dell’ultima promozione

A seguire vi proponiamo una lista con alcuni esempi dei servizi scontati di Aruba:

  • Dominio con email: 0,40 euro più IVA per il primo anno, invece di 0,99 euro più IVA, usando il codice sconto GIUGNO26 entro il 24 giugno
  • Hosting Linux Easy: 3,96 euro più IVA per il primo anno, invece di 9,90 euro più IVA, usando il codice sconto GIUGNO26 entro il 24 giugno
  • Aruba SuperSite Easy: 7,16 euro più IVA per il primo anno, invece di 17,90 euro più IVA, usando il codice sconto GIUGNO26 entro il 24 giugno
  • Aruba SuperSite Professional: 7,96 euro più IVA per il primo anno, invece di 19,90 euro più IVA, usando il codice sconto GIUGNO26 entro il 24 giugno
  • Hosting per WordPress: 4,76 euro più IVA per il primo anno, invece di 11,90 euro più IVA, usando il codice sconto GIUGNO26 entro il 24 giugno
  • Hosting Gestito Smart per WordPress: 5,96 euro più IVA per il primo anno, invece di 14,90 euro più IVA, usando il codice sconto GIUGNO26 entro il 24 giugno
  • Hosting Gestito per WooCommerce: 31,96 euro più IVA per il primo anno, invece di 79,90 euro più IVA, usando il codice sconto GIUGNO26 entro il 24 giugno
Pagina offerta Aruba

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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