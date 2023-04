Hosting da 1,99 euro al mese con SiteGround: un'offerta imperdibile

SiteGround compie i primi 19 anni di attività e sceglie di celebrare al meglio quest'importante appuntamento con un'offerta che abbatte il costo del piano di hosting per il proprio sito web. In via promozionale, infatti, nuovi e vecchi clienti della piattaforma possono attivare un nuovo piano di hosting beneficiando di uno sconto fino all'84%.

Per effetto della promozione, quindi, è possibile attivare il piano "base" (per la gestione di un sito web) StartUp al costo di 1,99 euro al mese invece di 12,99 euro al mese. In alternativa, è disponibile il piano GrowBig al costo di 3,99 euro al mese invece di 22,99 euro al mese. A completare l'offerta c'è il piano GoGeek che presenta un costo di 5,99 euro al mese invece di 34,99 euro al mese.

Su tutti i piani in promozione di SiteGround sia il trasferimento del sito che il dominio sono gratis. Per accedere subito all'offerta è possibile consultare il sito ufficiale di SiteGround, accessibile tramite il link qui di sotto.

Il piano di hosting costa meno con le offerte di SiteGround

Le promozioni in corso garantiscono un risparmio significativo sul piano di hosting per il proprio sito web. A disposizione degli utenti ci sono le offerte:

StartUp : il piano è pensato per 1 sito web e per circa 10 mila viste mensili; ci sono 10 GB di spazio web disponibili; il costo è di 1,99 euro al mese

: il piano è pensato per 1 sito web e per circa 10 mila viste mensili; ci sono 10 GB di spazio web disponibili; il costo è di GrowBig : il piano consente la gestione di un numero illimitato di siti web, con circa 100 mila visite mensili e 20 GB di spazio web disponibili; il costo è di 3,99 euro al mese

: il piano consente la gestione di un numero illimitato di siti web, con circa 100 mila visite mensili e 20 GB di spazio web disponibili; il costo è di GoGeek: il piano consente la gestione di un numero illimitato di siti web, con circa 400 mila visite mensili e 40GB di spazio web disponibili; il costo è di 5,99 euro al mese

Su tutti i piani è incluso il servizio di backup giornaliero. Dominio e trasferimento sito sono gratis. Per accedere all'offerta è disponibile il link qui di seguito:

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.