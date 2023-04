Hosting condiviso professionale ed economico: a 17€ c'è solo Keliweb

Sei alla ricerca di un'opportunità imperdibile per ottenere un hosting condiviso di alta qualità a prezzi incredibili? Allora non lasciarti sfuggire questa occasione unica offerta da Keliweb: sconto fino al 60% su due tra i piani più popolari, KeliUser e KeliPro. Entrambi offrono soluzioni di hosting Linux ricche di risorse per soddisfare tutte le tue esigenze. Un'ottima occasione per accedere a servizi di alta qualità, a un prezzo stracciato.

KeliUser, ideale per il tuo primo progetto web, è disponibile a soli 13,45 euro all'anno (invece di 26,90 eur0), mentre KeliPro, più professionale e perfetto per consolidare la tua attività, è in offerta a soli 17,16 euro anziché 42,90. Entrambi mettono a disposizione dominio gratuito incluso, certificato SSL e HTTP/2, caselle di posta, database, backup plus e servizi avanzati.

KeliPro in offerta: i dettagli

Se sei un professionista determinato a far crescere il tuo business online, allora sai che è essenziale investire in servizi digitali affidabili e convenienti. Ecco perché dovresti prendere in considerazione KeliPro, una soluzione di hosting condiviso professionale che può soddisfare le esigenze di singoli professionisti e di piccole aziende.

Pensa solo alle startup, alle piccole e medie imprese o alle web agency in fase di lancio: KeliPro può diventare il loro più valido alleato. Inoltre, se hai un e-commerce appena avviato, potresti apprezzare il supporto che KeliPro può offrire alle tue attività di vendita online.

Con KeliPro, avrai accesso a un vasto comparto di risorse affidabili e di alta qualità a un prezzo conveniente, il che significa che potrai concentrarti sui tuoi obiettivi di business senza dover preoccuparti di problemi tecnici o di costi elevati.

Le principali risorse incluse nel piano hosting KeliPro sono:

Dominio .it gratis

10 GB SSD Spazio Web

50 Caselle Email

5 Database MySQL

Certificato SSL e HTTP/2

Pannello cPanel

Backup Plus

SiteBuilder

Supporto Tecnico h24

Quella proposta da Keliweb è una doppia opportunità da non perdere se sei un utente privato oppure un professionista a capo di una piccola azienda. Con tante risorse incluse, questi due piani ti daranno tutto ciò di cui hai bisogno per dare vita a un sito web di successo, risparmiando. Approfitta della promozione e ottieni fino al 60% di sconto sull'abbonamento ai servizi di hosting KeliUser oppure KeliPro: hai tempo fino al 9 aprile.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.