Hosting condiviso per WordPress: i piani di Serverplan in sconto del 30%

Ridurre in modo drastico il costo del piano di hosting per WordPress è possibile: le opportunità per accedere a soluzioni vantaggiose, economiche e senza compromessi sulla qualità non mancano di certo. Tra le proposte più interessanti del momento ci sono le soluzioni di Serverplan che propone piani di hosting condiviso a prezzo scontato del 30% in via promozionale fino al prossimo 27 di gennaio.

Si tratta di un'offerta di sicuro interesse che consente l'accesso ad un piano completo e vantaggioso ad un prezzo ribassato. L'offerta proposta da Serverplan è disponibile tramite attivazione online. Bastano pochi click per scegliere e individuare la soluzione più adatta a soddisfare le proprie esigenze, attivando un piano di hosting completo per il proprio sito web.

Hosting condiviso per WordPress: con l'offerta di Serverplan costa meno

Serverplan offre vari piani per l'hosting condiviso per WordPress. Utilizzando il codice sconto HOSTINGSP è possibile ottenere uno sconto del 30% andando a ridurre in modo significativo i costi, senza rinunciare ad un servizio di qualità e in linea con le esigenze del proprio sito o dei propri siti web.

Uno dei punti di forza delle soluzioni di Serverplan è rappresentato dalla un'offerta "su misura" per l'utente. Tra i piani di hosting, infatti, ci sono svariate opzioni per poter individuare il piano giusto in base alle proprie necessità. Si parte da Startkit WordPress che costa appena 16,80 euro + IVA all'anno, offrendo un dominio gratis, traffico illimitato e 5 GB di spazio SSD.

Non mancano, naturalmente, soluzioni più complete ed articolate, in grado di garantire un servizio sempre più ricco ed in grado di adattarsi alle differenti esigenze degli utenti. Le proposte di Serverplan per l'hosting condiviso il backup automatico giornaliero e, per tutti i piani successivi al primo, anche WordPress pre-installato.

Per scoprire le offerte di Serverplan e sfruttare la promozione valida solo per pochi giorni è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.