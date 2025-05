Hosting Condiviso per WordPress con siteBuilder AI in offerta a metà prezzo da Serverplan

Il piano hosting condiviso per WordPress di Serverplan è in sconto del 50% per il primo anno. L'offerta è valida sui piani Startup WordPress, Enterprise WordPress ed Enterprise Plus WordPress, con prezzi a partire da 38 euro per 12 mesi.

Ciascun piano appena menzionato include WordPress preinstallato, gli aggiornamenti automatici, la cache preinstallata, un ambiente di staging e il siteBuilder AI, il tool che consente di costruire un nuovo sito in modo semplice e veloce grazie all'intelligenza artificiale.

La promozione in corso sul sito ufficiale di Serverplan è valida solo per le nuove attivazioni entro il 4 giugno 2025, mentre sono esclusi i rinnovi. Al momento poi del rinnovo al termine del primo anno promozionale, torneranno in vigore i prezzi di listino, a meno che non si decida di disdire prima e traferire dunque il proprio sito su un altro hosting.

Perché scegliere i piani hosting WordPress di Serverplan

Con i piani hosting per WordPress di Serverplan gli utenti trovano WordPress già preinstallato, non hanno dunque la necessità di seguire una procedura d'installazione che può rivelarsi più insidiosa del previsto, soprattutto se si è alle prime armi.

Un altro vantaggio sono gli aggiornamenti automatici del CMS, oltre che di tutti i temi e dei plugin, un aspetto fondamentale se si vuole un sito sicuro, aggiornato e con tutte le nuove funzionalità.

A tutto questo si aggiunge poi il siteBuilder con intelligenza artificiale, grazie al quale è possibile ottimizzare il proprio sito web, migliorare l'esperienza utente e, infine, personalizzare i propri contenuti in modo automatico.

Grazie alla promozione in corso, fino al 4 giugno 2025 è possibile attivare il piano Startup WordPress al prezzo scontato di 38 euro per il primo anno, poi 76 euro dal primo rinnovo in poi.

Vi confermiamo, infine, che il team di assistenza di Serverplan è uno dei migliori in circolazione, come dimostra l'eccellente punteggio raggiunto su Trustpilot.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.