Hosting condiviso: ecco l'offerta che non devi farti scappare

Sei alla ricerca di un hosting condiviso per il tuo sito web e vuoi risparmiare sul prezzo di acquisto? Approfitta dell'offerta di Serverplan.com che ti permette di scegliere tra i suoi pacchetti Linux e Windows ASP.NET ad un prezzo vantaggioso.

Tutto quello che devi fare è scegliere il piano adatto alle tue esigenze e cliccare sul coupon per ricevere immediatamente la promozione sul prezzo di listino. Puoi partire, per iniziare, da uno "starterkit" a soli 24€ + IVA l'anno, fino ad arrivare a soluzioni per maggiori esigenze aziendali.

Cos'è un hosting condiviso e cosa propone l'offerta Serverplan

La scelta di un hosting condiviso è sempre più diffusa tra gli utenti per i loro progetti web. Come suggerisce il nome, si tratta di fatto di un hosting condiviso con altre persone ed è perfetto per blog personali e portali web aziendali e professionali.

Scegliendo lo "starterkit" hai subito 1 dominio gratis per sempre, con 5 GB di spazio SSD, 5 account email, traffico illimitato, 1 database MySQL su SSD, il pannello di controllo su cPanel, backup giornaliero automatico, un certificato SSL Let's Encrypt, Bitninja e anti malware e la migrazione autonoma. Tutto questo è tuo a soli 24€ + IVA per un anno.

Puoi optare naturalmente per diverse soluzioni, come "Startup Linux", il pacchetto più venduto che ti garantisce sempre 1 dominio gratuito, ma include nel dettaglio anche:

20 GB di spazio su SSD

50 account email

Traffico illimitato e accesso SSH

20 database MySQL su SSD

Pannello di controllo cPanel + EasyAPP

Backup giornaliero automatico

Certificato SSL Let's Encrypt

Bitnjnja e anti malware

Installazione/migrazione del CMS con tool "one-click"

Puoi fare tuo il piano con soli 69€ + IVA per il primo anno.

Infine ci sono le soluzioni pensate per esigenze più grandi, spesso di tipo aziendale, con "Enterprise" ed "Enterprise Plus". Quel che conta è che hai sempre l'esperienza garantita di Serverplan, realtà italiana attiva nel settore da ben 20 anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.