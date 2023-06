Hosting con dominio gratuito da 2 euro al mese: ecco VHosting

La nuova serie di offerte di VHosting, provider di riferimento per i servizi di hosting web, rappresenta l'occasione giusta per molti proprietari di siti web che ora hanno la possibilità di accedere ad un nuovo servizio molto economico ma di grande qualità. VHosting, infatti, è un vero e proprio punto di riferimento del settore, apprezzatissimo dagli utenti con ben 5 stelle su Trustpilot.

Con la nuova offerta in corso è possibile attivare un piano di hosting con dominio gratuito con una spesa a partire da 26 euro + IVA all'anno e con dominio gratuito. Di fatto, quindi, bastano poco più di 2 euro al mese + IVA al mese per poter accedere ad un ottimo servizio di hosting per il proprio sito web. L'offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di VHosting, accessibile dal link qui di sotto.

VHosting: piano di hosting con domino gratis da 2 euro al mese

Il piano di hosting web più interessante del momento viene proposto da VHosting che mette a disposizione degli utenti l'offerta Hosting Low Cost con dominio gratuito. Questo piano è disponibile in varie versioni, con bonus crescenti. La versione base include 4 GB di spazio SSD NVMe ma è possibile arrivare fino a ben 35 GB. La spesa parte da 26 euro + IVA all'anno.

Da notare, però, che il provider mette a disposizione anche:

Hosting WordPress con la possibilità di sfruttare fino a 55 GB di spazio SSD NVMe e dominio gratuito a partire da 45 euro + IVA

con la possibilità di sfruttare fino a 55 GB di spazio SSD NVMe e dominio gratuito a partire Hosting Professionale Semidedicato con la possibilità di sfruttare fino a 90 GB di spazio SSD NVMe e dominio gratuito a partire da 150 euro + IVA

Tutte le soluzioni proposte da VHosting sono accessibili tramite il sito ufficiale, qui di seguito. Sui piani proposti, inoltre, è possibile beneficiare della garanzia Soddisfatti o Rimborsati, esercitabile, in base al piano scelto, entro 30, 45 o 60 giorni dall'attivazione dell'offerta.

