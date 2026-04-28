Hosting con dominio ed e-mail inclusi a partire da 0 euro al mese con IONOS

Le persone che vogliono aprire un nuovo sito web affidandosi a un servizio hosting affidabile e completo dovrebbero prendere in considerazione IONOS, azienda di web hosting tedesca che vanta oltre 6 milioni di clienti in Europa e altrove. In questi giorni è possibile attivare il piano Plus che include dominio e due caselle e-mail a 0 euro al mese per i primi dodici mesi, poi il prezzo passa a 9 euro al mese.

Tutti i piani di web hosting dell’azienda IONOS includono inoltre il certificato SSL Wildcard che protegge sia il dominio che eventuali sottodomini, una larghezza di banda illimitata, più tutta una serie di funzionalità che aumentano il livello di protezione (dai backup automatici alla protezione contro gli attacchi DDoS, oltre a frequenti scansioni antimalware.)

Web Hosting IONOS: i vantaggi del piano Plus

Al di là dell’offerta in corso, che prevede il primo anno gratuito, il piano Plus di IONOS presenta tutta una serie di vantaggi. Il primo elemento da sottolineare è la generosa quantità di GB di spazio su disco NVMe SSD (200 GB).

C’è poi il secondo: il dominio in omaggio per un anno, e sempre a proposito di regalo il piano include due caselle di posta elettronica.

Infine, il piano in questione comprende una CDN per migliorare le performance del sito stesso, uno scanner antimalware per siti e l’accesso esteso alle risorse del server.

IONOS è leader nel settore del web hosting con più di 6,5 milioni di clienti in tutto il mondo e gli oltre 30 anni di esperienza. Al di là degli elementi tecnici elencati qui sopra, ai suoi clienti offre data center moderni con le informazioni di ciascuno protette secondo la normativa del GDPR, un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, e la possibile di provare gratis il servizio per 30 giorni senza costi nascosti (indipendentemente dall’offerta in corso).

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