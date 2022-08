Hosting a basso costo: qual è la scelta migliore?

Se è vero che un hosting deve sempre offrire adeguate garanzie, vi sono alcuni casi in cui è possibile andare al risparmio.

Un semplice blog personale oppure un sito vetrina con volumi contenuti, non devono per forza avere a che fare con servizi dalle specifiche tecniche ultra competitive. In questo contesto, oltre a un minimo di velocità di caricamento, sono necessarie garanzie a livello di sicurezza.

Molte funzionalità professionali, di fatto, possono risultare superflue. Quale dei tanti servizi in circolazione offrono un hosting a basso costo capace comunque di convincere?

Hostinger è un provider che offre una proposta ideata proprio per chi ha un budget super limitato ma non vuole rinunciare al proprio sito Web.

Blog personale o sito vetrina? Un hosting a basso costo può essere quello che ti serve

Il piano Single Web Hosting rispecchia perfettamente la suddetta necessità.

Stiamo parlando di un provider affermato nel settore, con anni e anni di esperienza sul campo e svariati piani per qualunque tipologia di utente.

Questo offre tutto ciò che serve per un sito Web con non più di 10.000 visite al mese: di fatto un buon punto di partenza per neofiti o progetti con volumi contenuti. Il pacchetto include:

50 GB di memoria SSD

1 account di posta elettronica

SSL Gratuito Illimitato

100 GB di traffico

supporto e accelerazione WordPress

2 database

accesso GIT

Il tutto con la possibilità di provare il servizio con la formula soddisfatti e rimborsati entro 30 giorni.

E il prezzo? Single Web Hosting di Hostinger si dimostra uno dei piani più economici in assoluto, pur garantendo ottimi standard di qualità. Grazie all'attuale sconto dell'88% infatti, è possibile ottenere questo piano spendendo solo 0,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.