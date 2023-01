Hosting e assistenza: perché il supporto è così importante?

Quando si valuta la bontà o meno di un hosting, sono diversi i parametri da considerare.

La sicurezza è senza ombra di dubbio una priorità assoluta, visto che gli attacchi hacker ai siti Web sono ormai una costante. Allo stesso tempo, anche le performance di caricamento sono importanti sia per il singolo utente utente che per i motori di ricerca.

Ciò che troppo spesso viene sottovalutato è il supporto al cliente. In caso di malfunzionamento di un hosting, l'assistenza risulta essenziale. Scegliere servizi come SiteGround, in questo senso, vuol dire partire decisamente con il piede giusto.

Rispetto a tanti altri hosting infatti, questo provider offre un supporto costituito da un servizio di Customer Care veloce, esperto e ampiamente premiato dalle recensioni disponibili in rete.

Hosting e assistenza? Scegliere un servizio all'altezza è essenziale

Il centro di assistenza proposto da SiteGround è attivo 24 ore su 24. Il personale, esperto e amichevole, è rinomato per la velocità nelle risposte e negli interventi rispetto ai problemi dei clienti.

Non per niente, in base ad alcuni sondaggi del settore, il 98% dei clienti di questo provider si è dichiarato totalmente soddisfatto dell'assistenza proposta. Chiaramente, tra i punti di forza che contraddistinguono SiteGround, l'assistenza risulta solo un pezzo del puzzle nel suo complesso.

Si parla di un site builder integrato nel servizio, oltre al pieno supporto per tutti i principali CMS sul mercato, come WordPress, Joomla e Drupal. Le soluzioni apposite per gli e-Commerce poi, risultano ideali per chi vede nella rete un canale ideale per vendere i propri prodotti.

SSL gratuito e backup giornalieri poi, sono altri servizi proposti ai clienti indipendentemente dal piano di sottoscrizione stipulato con il provider.

SiteGround, tra le altre cose, offre attualmente promozioni sostanziose su tutti i piani.

Di fatto, si parla di sottoscrizioni in sconto anche del 76% rispetto al prezzo di listino.

