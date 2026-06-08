Hosting Aruba sconta i suoi piani: dominio a 1 euro e WordPress a 11,90

Per sviluppare la tua presenza online oppure digitalizzare un'attività commerciale affidati ai servizi offerti da Aruba, il provider n.1 in Italia che oggi ridisegna il suo listino integrando l'intelligenza artificiale e una serie di sconti che ti permetteranno di avere costi di ingresso contenuti ed estremamente aggressivi.

Questa strategia commerciale punta tutto su un costo di accesso irrisorio con promozioni che coprono ogni possibile necessità digitale come la protezione d'identità, in offerta a soli 99 centesimi, e che ti permette di avere un pacchetto base per registrare il dominio e avere un indirizzo email personalizzato oppure l'hosting puro Linux/Windows, a partire da 9,90 euro, ideale se hai già delle competenze di sviluppo e desideri la massima libertà di scrivere e caricare il tuo codice con i server.

Per soluzioni più immediate ci sono gli ambienti preinstallati WordPress o WooCommerce, a partire da 11,90 euro, due CMS tra i più utilizzati al mondo e ideali per blog ed e-commerce. Molto interessante è anche la proposta "zero code" con SuperSite con IA, a partire da 17,90 euro per i siti e 19,90 per gli e-commerce, che include strumenti gestiti dall'Intelligenza Artificiale per creare layout e testi per negozi online pronti a vendere e con zero commissioni sulle vendite. Infine, spazio anche ad Aruba Drive, un archivio cloud con spazio illimitato per mettere al sicuro e condividere documenti aziendali e personali.

Se avevi una mezza idea di aprire un blog, registrare il dominio del tuo futuro progetto o avviare un negozio online con il listino di lancio di Aruba trovi quello che fa per te. Ti basterà consultare la pagina ufficiale sul sito per mettere a confronto tutte le caratteristiche e trovare il servizio più adatto per rispondere alle tue esigenze.

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