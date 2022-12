Un hosting affidabile per soli 1,49 euro al mese? Ecco quale servizio scegliere

Quando si parla di hosting, l'affidabilità non è un'optional.

Sotto il punto di vista dell'uptime e delle difese rispetto ai potenziali attacchi informatici, un servizio di questo tipo deve offrire adeguate garanzie.

Sfortunatamente, quando si opta per un hosting affidabile, molto spesso bisogna fare i conti con dei costi poco accessibili. Se per un'azienda o un webmaster consumato ciò non è un problema, chi sta aprendo il proprio primo sito Web potrebbe trovare nei prezzi elevati un ostacolo non da poco.

Per fortuna però, esistono anche le eccezioni: grazie all'attuale promozione, per esempio, Hostinger offre tante certezze senza richiedere costi eccessivi da sborsare. Questo provider infatti, è attivo nel settore da diversi anni ed è in grado di offrire un servizio al top in questo settore.

Hosting affidabile a basso costo? Con Hostinger è possibile

Il piano Single Web Hosting di Hostinger offre tutto ciò che serve per chi cerca una "casa" sicura e confortevole per il proprio sito.

Stiamo parlando di 50 GB di memoria su SSD per conservare i file relativi al progetto, un account di posta elettronica, un certificato SSL gratuito, 2 database e un builder per costruire graficamente il sito Web.

Il tutto risulta ideale per un sito con 10.000 visite mensili e con un traffico complessivo di 100 GB: un ottimo punto di partenza per un nuovo progetto online. Va poi tenuto conto che a rendere Hostinger uno dei provider più importanti del settore vi sono diversi fattori che esulano dal piano scelto.

I 30 giorni di prova, soddisfatti o rimborsati, sono per esempio un vantaggio non da poco. Allo stesso tempo, l'assistenza proposta risulta una delle migliori sul settore e permette di gestire il proprio sito Web in totale sicurezza e senza stress di sorta.

Infine non va poi dimenticato che Hostinger offre anche altri piani. Se il progetto online cresce, è possibile sempre trovare una soluzione su misura, per ottenere il massimo dal sito.

